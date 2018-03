17.03.18 ALLE nach Münster - 1000 Kreuze Marsch zum Desaster machen!

Unter dem Motto „1000-Kreuze für das Leben“ demonstrieren am 17. März wieder Abtreibungsgegner*innen in Münster. Dabei ist Abtreibung in Deutschland auch heute nur unter bestimmten Bedingungen straffrei – nicht legal. Wer eine Abtreibung vornehmen lassen möchte, wird mit moralisierenden Schikanen und bürokratischen Hürden konfrontiert. Ärzt*innen wird das Informieren über Schwangerschaftsabbrüche durch den §219a StGB als illegale Werbung ausgelegt. Die Abtreibungsgegner*innen wollen diese beschissene Situation weiter verschlechtern. Sie propagieren reaktionäre Vorstellungen von Geschlecht, Sexualität und Familienleben.

Auch wenn die Fundamentalist*innen wie verrückte Freaks von gestern erscheinen: Ihre Reichweite ist groß. Ihre Geschichtsverfälschung mit Holocaustvergleichen, ihre autoritären Vorstellungen und ihr Antifeminismus machen sie anschlussfähig für völkische und rechte Personen und Gruppen, zum Beispiel Identitäre Bewegung, Nazis und AfD. Fundamentalist*innen sind professionell vernetzt in Politik und setzen auch hier ihre reaktionäre Agenda.

Die Proteste beginnen am Samstag mit der Demonstration des Bündnisses für sexuelle Selbstbestimmung. Diese startet um 13:30 Uhr vor dem Hauptbahnhof in Münster und führt in die Innenstadt, wo sie ab 14:30 Uhr in eine Kundgebung auf dem Prinzipalmarkt – direkt an der Route der Fundamentalist*innen – übergeht. Um 16 Uhr startet die linksradikale Demo Feminismus In die Offensive – Gegen das Patriarchat ab dem LWL-Museum in der Innenstadt. Zu dieser Demonstration rufen unsere Genoss*innen von Eklat Münster und andere Gruppen, u.a. auch wir, auf. Die Demo endet später am Hauptbahnhof.

Wir möchten mit möglichst vielen aus Bremen nach Münster fahren und bieten deswegen einen öffentlichen Zugtreffpunkt an: Am Samstag dem 17. März um 8.45 Uhr am Infopoint des Bremer Hauptbahnhofes.

Am 17.03.18 disktutieren wir nicht.

https://umsganze.org/termin/bremer-zugtreffpunkt-gegen-den-1000-kreuze-m...