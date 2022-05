(B) Kurzbericht Berlin anarchistischer Block auf "Revolutionärer 1.Mai-Demo" und "Take back the night" am 30.4.

Am 30.4. fand die Demonstration von FLINTAS statt. Zu mehren Tausenden ging der Zug vom Mauerpark durch Prenzelberg nach Mitte. Die Bullen provizierten immer wieder durch enges Spalierlaufen, Schubsen. An zwei Punkten eskalierte die Polizei die Situation und stoppte den Aufmarsch. Einmal mindestens sind die Bullen in die Spitze der Demo reingerockt und haben geschlagen. Die Bullen verloren kurze Zeit später aber kurz die Initiative, weil der hintere Teil der Demo sich plötzlich die ganze Breite einer fetten Straße nahm, während die Bullen die Demo an der Spitze versuchte eng gekesselt zu führen. Sehr viele Parolen. Sehr kämpferische Stimmung. Viele Bengalos. Vorab viele Beiträge aus dem Lauti, die Demo lief ohne Lauti. Aufruf von "Take back the night" zur Teilnahme am anarchistischen Block am 1. Mai. Über Übergriffe, Festnahmen durch Bullen müssen andere berichten.

1.Mai Demo hatte einen sehr großen anarchistischen Block. Viele tausend Menschen im anarchistischen Block, Ketten und Seitentranspis. Die Sonnenalle war in der gesammten Breite über große Entfernung ein riesiger anarchistsicher Block (Foto haben wir uns verkniffen weil wir in Gesichter hätten fotografieren müssen, das wurde zurecht als Belästigend empfunden). Mit Lausprecherwagen und guten Beiträgen. Ab und zu ein punkiges Lied. Sprechchöre etwas weniger einfallsreich und vielfältig wie auf der Demo am Tag zuvor. Aber viele Sprechchöre immer wieder. Dem anarchistischen Block schlossen sich immer mehr Menschen an am Straßenrand. Einige K-Gruppen bei der Aufstellung derDemo waren schwer erträglich im Erscheinungsbild und Rethorik. Dieser negative Effekt hat die letzten Jahre zugenommen. (K-Gruppen Parteien wollen plötzlich wieder auf unsere Demos, wenn sie was alleine machen kommt niemand. Einige Gruppe dienen ihnen auch als Türöffner in unsere Strukturen) Es ist fragwürdig wieso diese antiemanzipatorischen Gruppen auf der revolutionären 1.Mai Demo überhaupt eine Präsenz zugestanden bekommen. Das muss politisch stärker diksutiert werden das nächste Jahr, auch im 1.Mai Bündniss. Bzw. müssen wir überlegen ob wir nicht ein anderes revolutionäres 1.Mai-Bündniss etablieren müssten, wenn sich and er Frage nichst bewegt. Es wäre gut wenn ein anarchistischer Demoblock nächstes Jahr sich früher konstituiert und inhaltlich stärker präsent wird und breiter im Vorfeld unterstützt wird.

Von dem ersten Block von migrantischen Gruppen kann kein Eindruck vermittelt werden, da der Schwerpunkt auf der Begleitung des anarchistsichen Blockes lag um dort die Übergriffe zu dokumentieren. Zwar kam es während der Demo immer wieder zu kurzzeitigen Spalieren. Aber sie waren etwas sinnfrei. Und Übergriffe und engstes Spalierlaufen wie am Vortag bei den Flintas ist in diesem Block nicht beobachtet worden. Dem anarchistischen Block hätten ein paar mehr Transparente gut getan, auch mit inhaltlichen Themen welche die Breite anarchistischer (feministischer, antirasistischer) Bewegung auch für Menschen am Rand dokumentiert. Auch Fyler wären nicht verkehrt gewesen. Wieder viel Bengalos (die FlIntas hatten mehr haha)

Der Endpunkt war von den Bullen am Oranienplatz zu einem "Fußballstation" umfunktioniert worden. Große Flutscheinwerfer leuchteten die Szene aus. Und ertränken alles in helles Licht. Die Bullen mussten nur in die sich auflösende Demo hineingehen und rumprovozieren um das Kontingent an Festnahmen vorweisen zu können. Es gab Einsatz von Gas und Bullenschläger. Die Orga muss sich fragen wieso sie die Demo erkennbar in die Mausefalle geführt hat und nicht zum Beispiel am Kotti stoppte. Dort wurde übrigens innerhalb des anarchistischen Blockes der geplante Bau der Bullenwache zum Thema gemacht. Sehr guter Beitrag. Auf deustch und englisch. Türkisch wäre auch gut gewesen. Mit den vielen tausenden Anarchist*innen kann es gelingen die für 2 Millionen Euro geplante Bullenwache zu einem Desaster werden zu lassen. Die Bullen sollten mehr Zeit zur Sicherung ihrer Wache zubringen als mit dem Auftrag, den die RotRotOlivGrüne-Regierung den Bullen gibt: Soziale Widersprüche repressiv und militärisch zu begegnen. Die Bullenwache ist eine Kampfansage an einen Großteil der dort lebende Bevölkerung. Soziale Widersprüche lassen sich nicht wegretuschieren, die ungerechte Gesellschaftsordnung bringt sie hervor.

Dieser Beitrag beansprucht nur ein Ausschnitt der 1.Mai-Demo wiederzugeben. Bitte Ergänzen.