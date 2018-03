[Stuttgart] Mobilisierungsaktion zum Frauenkampftag am 8. März

Wir sehen uns dabei in der Tradition der ersten Frauenbewegungen, die weltweit entgegen aller Widerstände unserer männerdominierten Gesellschaft unter anderem vor 100 Jahren das Frauenwahlrecht erstritten haben. Doch viele Forderungen sind auch heute noch nicht erfüllt.

Für unsere Mobilisierung nutzten wir Plakate mit der Aufschrift „Frauen nehmt euch die Straße. Heraus zum 8. März!“, die weitläufig in der Stadt verteilt wurden. Zeitgleich wurde mit Parolen und feministischen Zitaten die Gegend verschönert.

Des Weiteren wurden an einigen Orten in Stuttgart Transparente angebracht, die nochmals auf die Demonstration am 8. März aufmerksam machen sollen.

Ein breites Bündnis deutscher und migrantischer linker Gruppen organisiert diesen Tag in Stuttgart schon seit Jahren und führt eine kämpferische Demonstration durch.

Diese beginnt mit einer Auftaktkundgebung um 17.00Uhr am Schlossplatz, danach zieht der Demonstrationszug über die Theodor-Heuss-Straße zum Rotebühlplatz. Von dort geht es über die Holzstraße wieder zurück zum Schlossplatz.

Nehmt Euch an diesem Tag die Straße und beteiligt euch an den Aktionen in der Innenstadt. Wir wollen am 8. März gemeinsam ein Zeichen setzen gegen die Unterdrückung und Ausbeutung von Frauen, gegen das patriarchale System und für die Befreiung der Frau kämpfen.

See you on the Streets, denn Frauen die kämpfen sind Frauen die leben!