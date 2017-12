Aktuelles über Mumia Abu-Jamal

Aktuelle Meldungen über den seit 1981 inhaftierten Journalisten Mumia Abu-Jamal aus Philadelphia in den USA:

Am 9. Dezember 2017 jährt sich Mumias Festnahme zum 36. Mal. In den besonderen Fokus der Polizei seiner Geburtstadt geriet er Ende der 1970er, als er die damals wie heute grassierende und tödliche Polizeigewalt landesweit im National Public Radio (NPR) thematisierte. Er ruinierte dadurch einige Karrieren von Richtern sowie Polizisten und sah sich im Jahr vor seiner Verhaftung schweren Bedrohungen aus der Politik ausgesetzt. Seine Festnahme 1981 erfolgte, als er seinem Bruder zur Hilfe kam, dem der Polizist Daniel Faulkner den Schädel eingeschlagen hatte. Dieser Polizist schoss Mumia durch die Lungen und wurde anschliessend selbst von einer weiteren Person erschossen. Obwohl dies den ermittelnden Polizisten bereits am Tatort bekannt war, schoben sie dem kritischen Journalisten Mumia Abu-Jamal den Tod des Polizisten in die Schuhe. Sein Verfahren war eine Farce. Gefällschte Beweise, erzwungene Lügen im Zeugenstand und unterschlagende Indizien, die in eine andere Richtung deuteten, sicherten das Todesurteil gegen Mumia 1982 ab. Zahlreiche internationale Institutionen haben dieses Verfahren stark kritisiert, unter ihnen auch Amnesty International (im Original und in deutscher Übersetzung).

In den nächsten Tagen wird es Proteste vor diplomatischen Einrichtungen der USA für die Freilassung von Mumia Abu-Jamal in Berlin, Paris, Philadelphia, Mexico City und Frankfurt Am Main geben. Diese Proteste fallen in eine wichtige Zeit. Mumia Abu-Jamal gelang es im April 2017, eine gerichtliche Überprüfung seines Gerichtsverfahrens von 1982 zu eröffnen. Noch immer weigert sich die Staatsanawaltschaft, die Akte Mumia Abu-Jamal an seine Verteidigung auszuhändigen. Sollte Mumias Verteidigung jedoch belegen können, dass der damalige Stellvertrende Bezirksstaatsanwalt und spätere Berufungsrichter Ron Castille in einem Interessenskonflikt stand, als er 1994 Mumias Revisionsantrag ablehnte, wäre Mumia juristisch wieder auf dem Verfahrensstand von 1990. D.h., er hätte noch immer volle Rechte unter dem sog. "Post Conviction Relief Act" (PCRA). Dieses würde Anhörungen unter voller Würdigung inhaltlicher Beweise beinhalten. Das wäre ein hart erarbeiteter Sieg über die mehr als zwanzigjährige Blockade der US Justiz auf allen Ebenen, um Mumia Abu-Jamals Freiheit trotz fehlender Schuldbeweise zu verweigern.

Juristische Auseinandersetzungen sind immer auch politische. Starke sichtbare Unterstützung für Mumia ist daher (wieder) entscheidend. Die Proteste der nächsten Tagen sind eine Möglichkeit, diese zu zeigen (siehe Termien weiter unten). Eine andere ist es, Mumia zu schreiben und somit ihm und auch den Post kontrolierenden Behörden zu zeigen, dass der afroamerikanische Journalist nach 36 Jahren Haft nicht vergessen ist. Alle Details zum Schreiben befinden sich in deutsch, englisch und spanisch hier.

Wir bitten alle Leser*innen, sich nach Kräften an den beiden FREE MUMIA Kundgebungen in Berlin (2. Dezember) und Frankfurt Am Main (17. Dezember) zu beteiligen und diese Termine auch selbst weiter zu verbreiten.

Zum weiteren Inhalt:

1.*** Termine

Sa., 2. Dezember 2017 Berlin - 14 Uhr - US Botschaft

Kundgebung: FREE MUMIA - Free Them ALL!

weitere Informationen

US Botschaft, Pariser Platz 2/Brandenburger Tor - 10117 Berlin-Mitte - U+S-Brandeburger Tor

Mercredi, 6 décembre 2017 - Paris - 18 heures - l’Ambassade des Etats-Unis

rassemblement pour la libération de MUMIA ABU-JAMAL

PLACE DE LA CONCORDE à proximité de l’Ambassade des Etats-Unis (angle rue de Rivoli – jardin des Tuileries / Métro Concorde)

plus d'information

Sa., 9. Deztember 2017 - Philadelphia, USA - 11 am - (Demontierte) Rizzo-Statue

Demonstration: FREE MUMIA - Free Them ALL!

1401 JFK Boulevard (site of the Frank Rizzo statue at the Philly Municipal Services Building)

more information

So., 17. Dezember 2017 - Frankfurt Am Main - 18 Uhr - US Generalkonsulat

Kundgebung: Freiheit für Leonard Peltier, Ana Belen Montes und Mumia Abu-Jamal!

US Generalkonsulat, Giessenerstr. 30, 60435 Frankfurt am Main, U5-Giessenerstr.

Sa. 13.01.2018 - Berlin - XXIII. Rosa-Luxemburg-Konferenz ab 10 Uhr - Tagungshotel Mercure MOA »Amandla! Awethu! – Die Machtfrage stellen!«

Schwerpunkt Afrika - u.a. mit einer Rede von Mumia Abu-Jamal

weitere informationen

MOA - Stephanstraße 41, 10559 Berlin - U9-Birkenstrasse

2.*** Presse

(Black Agenda Report) Mumia's New Book (November 21, 2017) Audio Aufnahme mit Mumia Abu-Jamal, der das Vorwort seines Buches liest

Es begann mit Mumia Abu-Jamals Kampf um medizinische Versorgung. Mittlerweile ist der Skandal dieser menschenverachtenden Behandlungsverweigerung auch im Spiegel angekommen:

(Spiegel) Hepatitis C könnte für 50 Dollar geheilt werden (2.11.2017)

(Chief Investment Officer) Philadelphia Pension to Divest Private Prison Stocks (November 1, 2017)

3.*** Abschaffung der Todesstrafe - überall!

(faz) Hinrichtung in Ohio abgebrochen (15.11.2017)

Support for death penalty in U.S. declining (October 30, 2017)

4.*** Solidarität mit Gefangenen

“Like a Wind Blowing Flames”: Prison Rebels Speak From the Cages (Bovember 14, 2017)

(Berlin) Freiheit für Mikel und Iñigo (2.11.2017)

