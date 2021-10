[LE] Alle zusammen! Demonstration am 23.10.21 - Aktuelle Infos

Für die drei Demos sind folgende Routen geplant, um die aktuell mit der Versammlungsbehörde verhandelt wird:

Westen: Gegen den Ausverkauf unserer Städte -> https://allezusammen.noblogs.org/gegen-den-ausverkauf-der-stadt/

Auftakt um 17:00 Uhr am Felsenkeller, Karl-Heine-Straße, Käthe-Kollwitz-Straße, Ferdinand-Lasalle-Straße, Johanna-Park, Karl-Tauchnitz-Straße, Harkortstraße, Floßplatz, Dufourstraße, August-Bebel-Straße, Kurt-Eisner-Straße bis Ecke Karl-Liebknecht-Straße

Osten: Weder Freund noch Helfer -> https://allezusammen.noblogs.org/aufruf/kein-freund-kein-helfer/

Auftakt um 17:00 Uhr am Lene-Voigt-Park (Höhe Gerichtsweg), Gerichtsweg, Prager Straße, Stephanstraße, Goldschmidtstraße, Nürnberger Straße, Arthur-Hoffmann-Straße, Hohe Straße, Bernhard-Göring-Straße, Kurt-Eisner-Straße bis Ecke Karl-Liebknecht-Straße

Innenstadt: Gegen die Kriminalisierung linker Strukturen -> https://allezusammen.noblogs.org/gegen-die-kriminalisierung-linker-struk...

Auftakt um 17:00 Uhr am Augustusplatz vor der Oper, Augustusplatz, Roßplatz, Wilhelm-Leuscher-Platz, Peterssteinweg, Karl-Liebknecht-Staße, Zwischenkundgebung in Gedenken an Achmed B. (Höhe Schletterstraße), Zusammenkunft mit den anderen beiden Demos an der Kreuzung Kurt-Eisner-Straße, Bornaische Straße, Meusdorfer Straße, Wolfgang-Heinze-Straße bis Ecke Herderstraße

Am 23. Oktober jährt sich der rassistische Mord an Achmed Bachir, welcher vor 25 Jahren im Leipziger Süden auf der Karl-Liebknecht-Straße von zwei Neonazis erstochen wurde.

Bei der Kundgebung gedenken wir Achmed B. Bringt Blumen und/oder Kerzen mit.

Niemand wird vergessen, nichts ist vergeben!

Gegen den rassistischen Normalzustand!

Die Demos vereinen sich dann an der Karl-Liebknecht-Straße Ecke Kurt-Eisner-Straße zu einer Großdemo, mit der wir gemeinsam kämpferisch und wütend nach Connewitz ziehen! Es liegt an uns, eine vielfältige Bewegung der Solidarität aufzubauen. Diese Demo sehen wir als einen Schritt uns unter dem Banner der Widerständigkeit zu versammeln.