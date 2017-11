Knastkundgebung gegen die Auslieferung von Iñigo und Mikel in Berlin

(Bericht dazu auf Freie Radios hören) Beide sollen sich vor 2006 in einer baskischen Jugendbewegung engagiert haben und wurden deshalb vom spanischen Staat mit schwerer Repression überzogen, im Fall von Mikel sogar mit Folter. Dem hatten sie sich in Folge entzogen und wurden nun Ende Oktober 2017 in Berlin verhaftet, nachdem Spanien und Frankreich europäische Haftbefehle erwirkt hatten. Derzeit sieht es so aus, als ob die deutschen Behörden diese Haftbefehle nicht inhaltlich auf Stichhaltigkeit prüfen werden, sondern sich im Rahmen der EU-Zusammenarbeit zu Handlangern der Repression in Spanien machen, dem aufgrund fehlender Gewaltenteilung zwischen Justiz und Regierung, nachgewiesener Folter vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) sowie ungeklärter Tode in Gefängnissen Verstösse gegen die Menschenrechte angelastet werden.

Radio Aktiv Berlin war mit dem Mikrofon dabei und berichtet in O-Tönen von dieser Kundgebung.

weitere Informationen über Inigo und Mikel