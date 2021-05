Nummernschilder von Zivilfahrzeugen der Hamburger Polizei

Hallo liebe Mitstreiter_innen der Nacht,

wir alle sind doch gerne mal des nachts unterwegs um uns die Beine zu vertreten. Häufig halten wir dabei ausschau nach den netten blauen Autos mit dem Tatütata auf dem Dach (Natürlich nur weil wir die Autos einfach so schön finden). Aber leider sind unsere Freunde in Blau nicht immer so offensichtlich unterwegs. Damit ihr trotzdem immer schön nett grüßen könnt, hier eine liste von Nummerschildern von Zivilen Bullen Karren der Polizei Hamburg:

HH JO 539

HH SY 706 Vw kombi

HH QL 471 Ford kombi

HH VZ 304

HH ZA 2707

HH IM 49 Skoda

HH DR 64 VW Caddy

HH PI 538 Opel Astra

HH KN 549 Seat Kombi

HH XN 164 Seat Kombi

HH LS 1671

HH GS 3929

HH VI 387

HH WO 2178

HH HQ 958

Die liste ist aus Beobachtungen zusammen gestellt, bildet also nur einen Teil der Zivi Karren der Bullen ab. Des weiteren ist sie aus dem Herbst 2020 also recht aktuell. Natürlich ändert sich bei den Blauen (B)Engeln auch ständig was und es gibt keine Garantie das die ganzen Schilder noch im Einsatz sind.

In diesem Sinne, allen entspannte Nächte!

Passt auf euch auf und habt Spaß!

Eure Antiautoritäre Verkehrswacht