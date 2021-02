Antifaschistische Vorabenddemo zum Jahrestag des Anschlags in Hanau [ffm]

Aufruf: Hanau, Halle, Celle - das waren keine Einzelfälle! Der faschistische Anschlag in Hanau ist bald 1 Jahr her. Immer noch kommen neue Nachrichten über die Rolle von Staat und Polizei in diesem Anschlag heraus. Immer noch gab es keine Aufklärung, keine Gerechtigkeit und keine Konsequenzen. Stattdessen wird weiter jeden Tag rassistische Hetze betrieben, stattdessen ist rassistische Polizeigewalt von der Alten Oper bis zu George Floyd weiter eskaliert, stattdessen haben sie nach 6 Monaten Hanau sogar das Gedenken der Opfer versucht zu verbieten. Der Vater des Attentäters fordert seine Waffen zurück und bekommt Personenschutz von der Polizei. Dieselbe Polizei nimmt migrantische Jugendliche in der Innenstadt regelmäßig auseinander, weil schwarze Haare für sie anscheinend "Kriminalität" bedeuten. Es reicht. 1 Jahr Hanau muss ein Wendepunkt sein, und dafür müssen wir eine klare Ansage setzen. Ab jetzt werden nicht wir, sondern die Faschisten sich fürchten. Wir werden uns selbst verteidigen. Die Kapitalisten nutzen den Rassismus, um sich noch mehr auf den Rücken anderer bereichern zu können. Aber die Aufstände von den USA bis Nigeria zeigen: ihr System steht auf wackligen Beinen. Bringen wir es zu Fall! Überall ist Hanau, überall ist Widerstand!Vorabenddemo zum Jahrestag des Anschlags in Hanau 18.2.202118:00 UhrFrankfurt Hauptbahnhof Bringt medizinische Masken mit! ----------------------------- Her yer Hanau, her yer direniş! Hanau'daki faşist katliamdan bir sene geçti. Devlet ve polis bu katliamda nasil bir rol oynadiği üzerinde hala yeni haberleri öğreniyoruz. Hala ne aydınlatma, ne adalet ne sonuçlar yok.Onun yerine her gün ırkçı kışkırtma devam ediyor, onun yerine Alte Oper'den George Floyd'e kadar irkci polis şiddetinin yükselişini görmüş olduk, onun yerine Hanau'dan 6 ay sonra kayıpların anmasını bile yasaklanmayi calistilar. Katliamcının babası silahları geri istiyor ve polisten özel güvenliği alıyor. Aynı polis kent merkezlerinde sürekli göçmen gençlere şiddet uyguluyor ve korkutuyor. Onların gözlerinde koyu saçlı olmak suçtur. Artık yeter.Hanau'nın 1yıl dönümü bir dönüş noktası olmalı ve bunun için net bir duyuru yapmamız gerekiyor. Bugünden itibaren biz değil, faşistler korkmalı. Biz kendimizi savunacağız. Kapitalistler ırkçılığı başkaların arkasından para harcalamak için kullanıyorlar. Ama Nigeria'dan ABD'ye ayaklanmalar şunu gösteriyorlar: onların sistemi titrek bacakların üzerinde duruyor. Düşürelim bu sistemi! Hanau'nun yıl dönümüne akşam yürüyüşü18.2.202118:00Hauptbahnhof Frankfurt Maskelerinizi unutmayın! ---------------------------------- Everywhere is Hanau, everywhere is resistance! One year has passed since the fascist attack in Hanau. Still every day we receive new information about the role of state and police in this attack. Still there is neither enlightenment, nor justice or consequences. Instead of this the racist hounding continues every day, instead of this racist police violence continued escalating from Alte Oper to George Floyd, instead of this 6 months after Hanau they even tried to forbid the conmemoration of the victims. The assassin's father claims back his guns and receives personal security by the police. The same police regularly threatens migrant youth in the city centers because for them "black hair" seems to mean "criminal". Enough is enough. 1 year Hanau has to be a turning point and we have to make a clear announcement for this. From now on it's not us, but the fascists who have to be afraid. We are going to defend ourselves. The capitalists use racism in order to enrich themselves on the backs of others. But the uprisings from Nigeria to the USA show: their system stands on weak ground. Let's make it fall! Evening demonstration to the 1 year of the attack in Hanau 18.2.202118:00 Frankfurt Hauptbahnhof