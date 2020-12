Direkte Antwort auf Polizeigewalt im Danni - Direct answer to Cop-violence in the Danni

- english version below -

Ob Sicherheitsseile durchtrennen, Faschist*innen in Leipzig durch die Stadt laufen lassen oder eigene Rechtsextreme Gruppen etablieren: Die Cops haben in letzter Zeit wieder gezeigt, das sie nicht nur Faschist*innen schützen, sondern auch keinerlei Respekt vor dem Leben an sich haben.

Zum 13.12.2020 haben wir deshalb den Polizeiposten in der Nordstadt angegriffen. Wir haben an der Wache einen Slogan hinterlassen: All Cops Are Biomüll. Damit wollen wir allen Polizist*innen zeigen was wir von Ihnen halten. Um das zu verdeutlichen haben wir Biomüll vor der Station verteilt, damit der Slogan auch geruchlich ihren Start in den Tag versaut.

Um die rassistische, gewalttätige und unterdrückerische Polizeipraxis zumindest für ein paar Tage in der Nordstadt zu verkomplizieren, haben wir die Türen der Wache mit Sekundenkleber präpariert. Wir hoffen damit den Menschen in der Nordstadt, wenigstens für eine kurze Zeit ein freieres Leben zu ermöglichen.

Um unserer Wut und unserem Hass Ausdruck zu verleihen, haben wir zu dem Steine in die Fenster der Wache geworfen.

Das was ihr im Danni getan habt, werdet ihr in der Stadt 1000 Fach zurück bekommen. Ihr habt friedliche Menschen schwer verletzt, manche können heute nicht ohne Hilfe laufen. Es ist ein weiterer Höhepunkt der staatlich legitimierten Gewalt gegen Menschen erreicht worden. Das werdet ihr ab dem heutigen Tag zurück bekommen. Wir werden euch bei jeder Möglichkeit angreifen.

Nicht nur die vielen Verletzungen von Personen sind verachtenswert, auch der Mediale Umgang mit ihnen ist mehr als Respektlos. Es gibt keine guten Cops, nur die die Menschen verletzen und die die diese Decken. Deshalb ist es legitim jede*n von euch zu erwischen. Ihr habt nur noch Verachtung verdient!

Sollten Bilder pupliziert werden (Presse), werden wir sie hier drunter posten.

They cut saty-lanes, they let fashists have the streets in Leipzig and they builded far-right groups by themself. In the early past the Cops, showed again that they protect fashists and had no respect for the Life itself.

On the 13.12.2020 we attacked the police-building in the North of Kassel. We wrote a slogan on the building (graffito). All Cops Are Biotrash. With that slogan we want to show every police-officer what we think about him/her*. To underline our statement, we put trash in front of the building, so that they also can smell it. We hope their next morning will be very bad.

We wanted to make the rascist, violent and underruling practice of the Police less easy for them. For that, we put glue into the Locks of all the Doors of the Building. So we hope, to bring the people in the Nordstadt a littlebit more freedom in the next Days.

We underlined our hate and our anger wiht some stones. We let them fly into some Windows of the Police-Station.

We want the Police to know: What you have done in the Danni, will come back to you in the city. You hurted peacefull people. Some of them actually can´t walk by there own anymore. It is a new peak of state-legal violence against people. From now you will get it BACK! We will attack you in every possible situation.

It is not only your violence, which piss us off, also your statements to the press had a high level of no respect. There are no good cops out there. Just Cops who hurt people and Cops who protect them in front of the law. Because of that, it is totally legitim to attack each of you. There is no respect for you!

