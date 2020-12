Ratssaal mit Farbe und Lack markiert - AZ Köln bleibt

Hoch verachtete Stadt Köln,

in der Nacht von Montag auf Dienstag haben wir euren Sitzungssaal des Kölner Rathauses am Theo Burauen Platz mit Lack und Farbe markiert, um euch einen Vorgeschmack auf das zu geben, was noch kommt.

Am Dienstag Abend lief die vom AZ Köln gesetzte 4-wöchige Frist aus, wie mit dem zum 1.05.2021 auslaufenden Standortvertrag für das Gebäude an der Luxemburger Str. 93 umgegangen werden soll. Ihr habt nicht geantwortet, also haben wir es auf unsere Art getan.

Wenn ihr eure Hinhaltetaktik weiter durchzieht, werdet ihr noch euer buntes Wunder erleben!

Wir nehmen die fortschreitende Gentrifizierung unserer Veedel und die Verdrängung von Kulturräumen, wie dem AZ nicht hin, und bleiben weiter widerständig !

Macht ihr unsere Räume platt, stürmen wir die Innenstadt !

Kein Tag ohne Autonomes Zentrum !

Mit unfreundlichen Grüßen,

wütende Unterstützer:innen des Autonomen Zentrums Köln