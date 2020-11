Flammen für Frey Forst GmbH in Bieben

Vergangene Nacht habe ich beim Betrieb "Frey Forst GmbH" in Bieben Feuer gelegt. Frey Forst stellt Harvester für die Zerstörung des Dannenröder Waldes zur Verfügung. Ich habe nicht das Gefühl, dass es notwendig ist, erneut zu erklären, was für eine Katastrophe der Bau der A49 ist. Das wurde durch Andere bereits oft genug getan. Die Drohungen, die ausgesprochen wurden, sind keine leeren. Ich kenne eure Adressen, weiß wer an dieser Räumung und Rodung beteiligt ist. Genau so wie Andere. Erst wenn die letzte Firma identifiziert ist, das letzte Betriebsgelände besucht wurde, der letzte Brandsatz gezündet wurde, werdet ihr merken, dass es ein Fehler war die A49 durch den Danni zu legen.

Trotz meiner Wut betone ich, dass ich den Ort vorher kannte und die Distanz zu umliegenden Häusern ungefährlich für diese war. Ich schicke meine Solidarität an die Menschen, die aktuell im Wald kämpfen und hoffe, dass ihr auch weiterhin gegen die A49 kämpft mit euren Aktionsformen.

Ein solidarischer Kämpfer