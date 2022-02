Polizeizeugen räumen Lügen ein – Ella entlastet!

Am 26.11.2020 wurde eine bis heute namentlich unbekannte Person am Dannenröder Wald verhaftet und unter schweren Vorwürfen inhaftiert. Sie sitzt bis heute in der JVA Preungesheim in Frankfurt. Mehrere SEK-Beamte warfen ihr vor, sich in 15m Höhe gewehrt zu haben, wodurch ein tödlicher Absturz drohte. Schon vor dem Amtsgericht Alsfeld zweifelten viele diese Version an, doch Staatsanwaltschaft und Gericht hielten daran fest, ohne vorliegende Gegenbeweise zu beachten. Am 1.10.2021 veröffentlichten Unterstützer*innen dann den Film „Ella“, in dem die Falschaussagen der SEK-Beamten minutiös belegt wurden (alle Infos auf ella.siehe.website). Leider hatte die Verteidigung keinen Mut, damit die Entlassung von Ella aus der Haft zu beantragen. Umso mehr Wirkung hatte der Film auf die Polizei selbst, wie sich am fünften Prozesstag der aktuell laufenden Berufung vor dem Landgericht Gießen zeigte. Unter dem Druck des Films "Ella", dessen Inhalte den Zeugen vom Gericht auch immer wieder vorgehalten wurden, korrigierten sie ihre Aussagen hinsichtlich fast aller zentralen Vorwürfe. Damit war auch aus ihrem Munde klar, was alle Welt immer wusste, aber in der ersten Instanz von Zeugen, Staatsanwältin und Richter absichtlich anders dargestellt wurde: Alle waren stets gesichert und konnten nicht abstürzen. Angesichts dessen, dass all das jetzt klar ist, nimmt der Prozess Kurs auf ein schnelles Ende. Wahrscheinlich wird schon am 1. März das Urteil gesprochen und Ella freikommen. Doch genau da bleibt auch der große Wermutstropfen: Ella sitzt dann knapp 15 Monate im Gefängnis – aufgrund der Lügen der Polizei und ihrer Kompliz*innen in der politischen Justiz sowie einer zu zaghaften Verteidigung, die die Freilassung nicht durchsetzen wollte, als der Film erschien. Ob jemals ein Prozess wegen Falschaussagen und Rechtsbeugung eingeleitet wird, dürfte unwahrscheinlich sein. Eine Krähe hackt bekanntlich der anderen kein Auge aus. Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normale Tabelle"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:106%; mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-other; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-language:EN-US;}

Nächster Prozesstermin: Freitag, 18.2., und Dienstag, 1.3., jeweils 9 Uhr