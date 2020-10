Feministische Grüße in die JVA Frankfurt! Danni bleibt!

Im Zuge eines feministischen Straßenfestes in Freiburg im Breisgau und damit einer praktischen, vorübergehenden Platznahme eines von der Stadt abgesperrten Parkplatzes in bester Citylage, entstand dieses Bild. Die Solidarität geht an die gefangene Person, sowie an die Kämpfe um den Danni generell. Wir strecken unsere Fäuste in die Luft und schicken unsere Liebe hinter die Gitter.

Wir denken an euch! Macht weiter so.

Gegen Autobahnen, Patriarchat und Staat!

Für eine bessere Welt.

Freiheit auch für all die anderen Gefangenen, wie Jo (JVA Stammheim), Lisa Berger (Barcelona), Andreas Krebs (Napoli), Thomas Meyer-Falk (SV-JVA Freiburg) und auch all die anderen namenlosen Gefangenen.