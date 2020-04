(A-Radio) B(A)D NEWS – Angry voices from around the world – Episode 33 (04/2020)

Episode Nummer 33 (04/2020) von "B(A)D NEWS - Angry voices from around the world", der englischsprachigen, monatlichen News-Sendung des Internationalen Netwerks anarchistischer und antiautoritärer Radioprojekte, mit kurzen Beiträgen aus aller Welt. Länge: 1:19 h

Inhalt:

1. Črna Luknja teilt Überlegungen dazu, wie das Corona-Virus unsere Gesellschaft verändert und die sich politisch in diesem Ausnahmezustand intervenieren lässt - von der Föderation für Anarchistische Organisierung (FAO) aus Slowenien und Teilen von Kroatien.

2. 105fm (Mytilene, Lesbos) zur allgemeinen Situation auf Lesbos, der Situation im Moria-Camp und dem Hungerstreik im Gefängnis von Moria.

3. The Final Straw Radio teilt einige Covid19-Kurzinfos zu den USA sowie einen Kommentar des anarchistischen Gefangenen Sean Swain dazu, wie die Isolation besser zu durchstehen ist.

4. R.O.S.E. (Athen) mit Updates und News aus Athen.

5. A-Radio Berlin mit einem Kommentar zur globalen Lage dieser Tage.

6. Free Social Radio 1431AM (Thessaloniki)

* zur Abstellung des Stroms für BIO.ME. (einer besetzten und selbstverwalteten Fabrik in Thessaloniki)

* zu Bewegungen und Kämpfen in Knästen rund um die Themen Corona und Quarantäne.

* zur Repression im sogenannten Griechenland im Corona-Kontext.

* zur Verhaftung kurdischer und türkischer Aktivist*innen in Athen.

* zur Räumung besetzter Refugee-"Heime"

7. Dissident Island (London) legt den Fokus auf Wohnraumthemen in GB und diskutiert wie die Politik des Staates Wohnungsbesitzer*innen schützt, ihre Lippenbekenntnisse in Richtung der Mieter*innen und Wohnungslosen sowie selbstorganisierte Lösungen, die im Kontext von Mietstreiks und Gruppen zur gegensetigen Hilfe entstehen.

8. Frequenz A interviewt eine Person des Anarchistischen Netzwerks Dresden (in Kaltland) zu deren Stadtteilinitiative im Kontext der Covid-19-Krise.

9. Radio Fragmata (Athen) mit einer Einführung in die soziopolitische Situation und die Kämpfe im griechischen Territorium.

