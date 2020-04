Graffiti von Sexist* übermalt

Seit Jahren ist in Frankfurt am Main ein Sprüher*in namens „Rape“ unterwegs. Dieser „Künstlername“ reproduziert einen Begriff der sexualisierten Gewalt (deutsch: Vergewaltigung) und verbreitet diesen Begriff in der Öffentlichkeit von Frankfurt. Für uns ist das keine Kunst! Wir haben kein Bock beim spazieren diese Art der männlichen Hegemonie und Gewaltfantasien, die sich gegen FLINT*-Körper richten, getriggert zu werden oder so etwas auch nur weiter als „Normalzustand“ zu akzeptieren. Deswegen haben wir uns diesen Raum zurückgenommen und diese Patriarchale Kackscheiße übermalt und machen „Rape“ eine Ansage: Wir kriegen dich! Und das bedeutet auch diese Graffitis von der Straße zu entfernen und dagegen (Queer)feministisch zu kämpfen!

Wir rufen dazu auf diese Graffitis mit einer feministischen Intervention zu verschönern, wenn sie euch beim spazieren gehen auffallen. Schluss mit der Rape-Culture und nieder mit dem Patriarchat! #feministischkämpfen

P.S: Wir wissen das unser Graffiti nicht das künsterlischwertvollste ist, aber finden es trotzdem wichtig, ein Statement gegen solche Sexisten* zu verbreiten.