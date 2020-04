[LE] Connewitz, Kiezmiliz und das Pivo

Die Inhaber*inen und das Umfeld des Pivos und des dazugehörigen zweiten Ladens Rimini, reagierten darauf in den sozialen Medien. Ihre peinlichen Reaktionen reichten von dummen Faschismusverlgeichen ("Diese Leute halten sich für links. Ich halte sie für Faschisten", von rorygilmore666 auf Instagram), über Silencing (Vorwürfe wegen sexualisierter Gewalt werden als "unverarbeitete strasseninfos" diffamiert, von Eirini Hoffemann = rorygilmore666), offener Antifeminismus ("Öffentlich über die sexualität einer Person zu mutmaßen ist Frauenzeitschriftenniveau") bis hin zu platten links-rechts-Vergleichen a la Extremismustheorie (Die Sprayer*innen sind zwar keine Nazis aber...", "Kiezmiliz ist rechts" etc.).

Nicht öffentlich auseinandergesetzt wird sich hingegen mit dem Vorwurf eines sexualisierten Übergriffes gegen den Inhaber vom Pivo/Rimini. Dieser liegt mittlerweile über ein Jahr zurück und die Auseinandersetzung damit seitens des Täters und seines ihn schützenden Umfeldes bleibt so gut wie aus. Stattdessen wird auf Twitter die Kiezbevölkerung dazu aufgerufen sich öffentlich von der Aktion zu distanzieren, weil damit "ein weltoffenes Connewitz" in Gefahr sei. Eine "KiezMiliz" wird herbeiphantasiert, die angeblich verantwortlich sein soll (Dass der Begriff "Kiezmiliz" schon seit Jahrzehnten genutzt wird und ihn Jede*r jederzeit nutzen kann, wird dabei einfach ignoriert). Für den Inhaber sind die Sprüher*innen nur "kartoffelige Witzfiguren", mit einem seriösen "Fick dich Kiezmiliz" eröffnet er seinen empörten Instagram-Post nach der Aktion (@siouioux)



Eine angemessene Reaktion wäre gewesen, den Übergiff anzuerkennen und die Betroffenen von sexuaisierter Gewalt zu fragen wie er sie unterstützen könnte. Ein Beispiel von vielen:Er könnte z.B aufhören vor seinem Laden rumzuhängen und sich im öffentlicher Raum breitzumachen. Viele Betroffene sexualisierter Gewalt müssen oft an diesem Laden vorbei. Für sie ist es jedes mal unangenehm diesen Täter sehen zu müssen und zu wissen das eine angemessene Aueinandersetzung seinerseits und seitens seines Umfelds ausbleibt. Damit ständig konfrontiertzu sein verkleinert den öffentlichen Raum für einige Betroffene von sexualisierter Gewalt und das ist falsch. Auch wir haben keinen Bock auf scheisz Leute, die sich um ihren Lebensunterhalt zu verdienen (RiMimimi) hier breitmachen. In Connewitz wird dann vielleicht doch mal genauer hingeschaut, was gut ist und überall so sein sollte!Wir, verschiedene Menschen aus Leipzig und anderswo, stehen deshalb hinter den "kartoffeligen Witzfiguren" und allen anderen, die sich gegen eure sexistische scheiße wehren und sagen: S. verpisz dich und nimm deineFreund*innen mit!PS.: Hol doch die Bullen!