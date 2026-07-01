AfD Parteibüro in Erfurt markiert

Am Wochenende will die faschistische AfD ihren nächsten Parteitag in Erfurt abhalten und ihre neue Führungsspitze wählen. Klar ist, dass wir als Antifaschist:innen und revolutionäre Bewegung das Erstarken der AfD und auch ihren Parteitag nicht unbeantwortet lassen werden. Sowohl am Wochenende, als auch im Vor- und Nachhinein antworten wir auf den an Einfluss gewinnenden Faschismus und seine Kraft im Parlament. So wurde auch das AfD Parteibüro in Erfurt mit Farbe markiert.

Klar ist, dass der Kampf gegen den Faschismus weit darüber hinausgehen muss und es mehr benötigen wird, als Aktionen gegen Parteitage der AfD. Machen wir klar, dass es nur eine Alternative zu diesem kaputten System gibt, für die es sich auch zu kämpfen lohnt: den Sozialismus!

Stellen wir uns am Wochenende gegen die AfD und bauen wir eine revolutionäre antifaschistische Bewegung in der Arbeiter:innenklasse auf - in den Köpfen und Herzen der Leute und auf der Straße