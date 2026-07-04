Fight AFD Graffiti in der Nacht vor dem AFD-Parteitag

Die Nacht vor dem AFD Parteitag wurde genutzt, um ein Graffiti in Darmstadt-Kranichstein zu hinterlassen. Das Viertel, welches in letzter Zeit des öfteren von rechten Schmierereien und Crossings geplagt war, eignete sich hervorragend um eine Nachricht an alle, die sich heute in Erfurt Widersetzt haben, zu senden.

Von Darmstadt bis Erfurt... AFD konsequent bekämpfen