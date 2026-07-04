Fight AFD Graffiti in der Nacht vor dem AFD-Parteitag

von: anonym am: 04.07.2026 - 15:29
Themen: 
Antifa
Regionen: 
Darmstadt
Event: 
AfD Parteitag

Fight AFD Graffiti in der Nacht vor dem AFD-Parteitag

 

Die Nacht vor dem AFD Parteitag wurde genutzt, um ein Graffiti in Darmstadt-Kranichstein zu hinterlassen. Das Viertel, welches in letzter Zeit des öfteren von rechten Schmierereien und Crossings geplagt war, eignete sich hervorragend um eine Nachricht an alle, die sich heute in Erfurt Widersetzt haben, zu senden.

Von Darmstadt bis Erfurt... AFD konsequent bekämpfen

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