CUT THE POWER SO WE CAN SEE THE STARS! - Solidarität mit den Betroffenen der Repression des 24.3.26
von: anonym am: 08.05.2026 - 17:06
Solidarität mit allen, die sich der Militarisierung, Kriegen und Genoziden entgegenstellen!
Regionen:
Event:
Hier ein Plakat in Solidarität mit den Betroffenen der Durchsuchungen des 24.3.26.
Solidarität mit allen, die sich der Militarisierung, Kriegen und Genoziden entgegenstellen!
Liebe & Kraft für die Saboteur*innen!
webadresse:
Lizenz des Artikels und aller eingebetteten Medien:
Creative Commons by-sa: Weitergabe unter gleichen Bedingungen