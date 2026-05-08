CUT THE POWER SO WE CAN SEE THE STARS! - Solidarität mit den Betroffenen der Repression des 24.3.26

von: anonym am: 08.05.2026 - 17:06
Themen: 
Militarismus
Ökologie
Repression
Soziale Kämpfe
Regionen: 
Berlin
Event: 
Repression

Hier ein Plakat in Solidarität mit den Betroffenen der Durchsuchungen des 24.3.26. 

Solidarität mit allen, die sich der Militarisierung, Kriegen und Genoziden entgegenstellen!
Liebe & Kraft für die Saboteur*innen!

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