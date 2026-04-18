Audiomitschnitt der Veranstaltung „Nein zum imperialistischen Krieg und zur islamischen Republik“
von: Revolutionäre Perspektive Berlin am: 18.04.2026 - 13:35
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Am 9. April 2026 waren Mila Mossafer und Mojdeh Arassi bei unserer Veranstaltung im Kiezhaus zum Thema Iran. Sie haben mit uns über die aktuelle Situation und über die gewerkschaftlichen und politischen Bewegungen gesprochen. Beide sind entschiedene Gegnerinnen des iranischen Regimes und stellen sich gleichzeitig gegen den Angriffskrieg der USA und Israels gegen den Iran. Sie gehen unter anderem darauf ein wie es Ende Dezember zu den Protesten im Iran gekommen ist, wie das Regime auf die Proteste reagiert hat und welche Folgen der Krieg von USA und Israel für die Bevölkerung im Iran hat und was der Kriegszustand für die Protestbewegung gegen das Regime bedeutet.
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Ergänzungen
Sharia Police muß euch wegen Antiantisemitismuß verhaften.
Während du auf der Demo bist besteigt schwarzer Schutzsuchender deine Frau. Später im Kreissaaal wird sie dir erzählen, dass dein Sohn schwarz ist, weil sie zu viel Nutela gegessen hat. Kampf gegen Rechts soll Jugend von Demos gegen Aufrüstung, Kriegsvorbereitung und Wehrpflicht ablenken und abhalten. Auf diese aufgehetzte und falsch informierte Jugend wartet in Stadtruinen qualvolles Sterben an unbehandelten Verletzungen, Verbrennungen und Strahlenkrankheit. Auf der Suche nach Wohlstand im großzügigen Sozialnetz kommen unzählige Ballastexistenzen aus der ganzen Welt nach Germany. Sie werden eines Tages mitten im Kriegsgebiet aufwachen. Nach der Kriegseuphorie mit Auslieferung der Marschflugkörper Taurus folgt brennendes Moskau, russische nukleare Antwort und danach NATO-Bündnisfall nach Artikel 5. Wie in jeder Krise wird zuerst das Klopapier ausverkauft sein. Das letzte Wort wird ziemlich sicher das russische vollautomatische atomare Vergeltungssystem Perimeter (Tote Hand) haben. Die gigantischen Staatsschulden werden getötete Steuerzahler nicht mehr zurückzahlen können. Die Klimaaktivistinnen werden im nuklearen Winter erfrieren und ohne Landwirtschaft unter von Staub und Rauch jahrelang verdunkeltem Himmel verhungern. Der unterschriebene Migrationspakt dient zur Neubesiedlung Europas mit Afrikanern nach Abklingen der gefährlichsten Radioaktivität.
Sharia Police muß euch wegen Antiantisemitismuß verhaften.
Während du auf der Demo bist besteigt schwarzer Schutzsuchender deine Frau. Später im Kreissaaal wird sie dir erzählen, dass dein Sohn schwarz ist, weil sie zu viel Nutela gegessen hat. Kampf gegen Rechts soll Jugend von Demos gegen Aufrüstung, Kriegsvorbereitung und Wehrpflicht ablenken und abhalten. Auf diese aufgehetzte und falsch informierte Jugend wartet in Stadtruinen qualvolles Sterben an unbehandelten Verletzungen, Verbrennungen und Strahlenkrankheit. Auf der Suche nach Wohlstand im großzügigen Sozialnetz kommen unzählige Ballastexistenzen aus der ganzen Welt nach Germany. Sie werden eines Tages mitten im Kriegsgebiet aufwachen. Nach der Kriegseuphorie mit Auslieferung der Marschflugkörper Taurus folgt brennendes Moskau, russische nukleare Antwort und danach NATO-Bündnisfall nach Artikel 5. Wie in jeder Krise wird zuerst das Klopapier ausverkauft sein. Das letzte Wort wird ziemlich sicher das russische vollautomatische atomare Vergeltungssystem Perimeter (Tote Hand) haben. Die gigantischen Staatsschulden werden getötete Steuerzahler nicht mehr zurückzahlen können. Die Klimaaktivistinnen werden im nuklearen Winter erfrieren und ohne Landwirtschaft unter von Staub und Rauch jahrelang verdunkeltem Himmel verhungern. Der unterschriebene Migrationspakt dient zur Neubesiedlung Europas mit Afrikanern nach Abklingen der gefährlichsten Radioaktivität.
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