[VS] Heraus zum 1.Mai - Internationalistische Plakatierung

Wir sehen militärische Aufrüstung und Krieg, wir sehen die Folgen eines Systems das auf Konkurrenz und Profit aufbaut. Die Frage die sich heute wieder stellt: Sozialismus oder Barbarei?

Der Kapitalismus steckt in der der Krise, was wir heute sehen ist die imperialistische Neuaufteilung der Welt. Die USA versucht ihren Niedergang mit aller Gewalt zu verhindern. Und Deutschland ist mit dabei.

Der 1.Mai ist unser Kampftag und wir stellen die sozialistische Perspektive nach vorne. Am 1.Mai gehen weltweit die Menschen auf dies Straße. An diesem Tag zeigen wir das wir viele sind und das Solidarität und Klassenkampf die Alternative gegen die Herrschenden ist.

Eine andere Welt ist möglich – kämpfen wir dafür!

1.Mai Demo in Schwenningen: 13 Uhr Bahnhof

Bundesweite Mobilisierungen und die 1.Mai Zeitung von Perspektive Kommunismus