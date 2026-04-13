Mehrere hundert Menschen boten am Freitag den reaktionären Pius-Brüdern in Freiburg laut hörbar Kontra!

Die Pius-Brüder

Die Pius-Brüder sind eine Priestervereinigung katholischer Traditionalisten, die auch in der römisch-katholischen Kirche auf Kriti stoßen, so erst im im März, als der deutsche Kardinal Müller die Pius-Brüder warnte eigenmächtige Bischöfe zu weihen, dies würde eine Exkommunikation nach sich ziehen und eine Todsünde darstellen.

Noch bevor die Pius-Brüder losliefen, wurde erstmal ausgiebig gebetet, gesungen und sich hingekniet. Gut bewacht von der zahllosen Polizist:innen. Die schon zu Beginn an die zahlreichen Gegendemonstrant:innen aufforderten, sich nicht zu vermummen.

Die so angesprochenen entsprechenden kommentierten: „Deutsche Polizisten, Mörder und Faschisten!“

Die Pius-Brüder sind bekannt und berüchtigt für ihre antifeministische und homophobe Positionen. Sie wollen Schwangerschaftsabbrüche verbieten, bezeichnen diese als „Mord“, beleidigen queere Menschen und finden selbst die alles andere als liberal römisch-katholische Kirche viel zu verweichlicht.

Kämpferische, bunte, lautstarke Gegenkundgebung

Eine Person der Gegenkundgebung sprach in einer kämpferischen Rede noch bevor der Demozug loslief davon, dass die Pius-Brüder antifeministische und antisemitsiche Verschwörungstheorien verbreiten, die Shoa leugnen und queere Menschen ablehnen.

Sprechchöre skandierten in Richtung der Pius-Brüder-Kundgebung „Schämt Euch, schämt Euch“.

Massiver Polizeieinsatz

Unter massiven Polizeischutz marschierten das kleine Häuflein der Pius-Brüder und deren Anhänger:innen gegen 17:30 Uhr los. Die Gegendemonstrant:innen mussten 50m Abstand halten. Immer wieder bemängelten die Polizist:innen angeblich verbotene Vermummung oder zu hoch gehaltene Transparente.

Kreative und selbstbewusste Sprechchöre gegen die Pius-Brüder

Während die drei-/vierhundert oft sehr bunt und fantasievoll gekleideten Demonstrant:innen die 50m Abstand einhaltend ebenfalls durch die Innenstadt zogen, skandierten sie immer wieder kämpferische und kreative Parolen, wie „Pius-Brüder, rechte Macker, macht Euch jetzt vom Acker“!

Während dessen wurden wohl mindestens zwei Kundgebungsteilnehmende von der Polizei vorläufig festgesetzt. Nähere Details waren nicht zu erfahren.

Die Gegendemo endete auf dem Platz vor dem Alten Rathaus. Dort wurde eine kämpferische Abschlussrede gehalten.

Immer wieder riefen die Demoteilnehmende in Richtung den nur wenige Meter entfernten Pius-Brüder und deren Anhänger:innenschaft ihren Unmut entgegen mit „My body, my choice“ oder „Hätt’ Maria abgetrieben, wärt Ihr uns erspart geblieben“.

Um kurz nach 19 Uhr wurde die Kundgebung aus der Versammlung heraus beendet erklärt und durch Polizeikräfte begleitet, verließen die verbliebenen Teilnehmer:innen den Platz.

Radiobeitrag mit O-Tönen

Radio Dreyeckland war vor Ort und hat O-Töne eingefangen.