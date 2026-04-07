Solidarität mit Prosfygika
von: anonym am: 07.04.2026 - 16:50
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Anlässllich des internationalen Aktionstages für Prosfygika am 6.4.2026 wurde die griechische Botschaft mit Graffiti und Farbbomben markiert.
Prosfygika ist eine der größten bewohnten Besetzungen in Europa. Der Ort ist derzeit stark Räumungsgefährdet, weil ein Bauprojekt geplant ist. Als Zeichen der internationalen Solidarität haben wir die griechische Botschaft in Wien beschädigt.
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