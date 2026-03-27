Nazi Outing Cedric Herman/Pforzheim
WIR KRIEGEN EUCH ALLE !
Nazi Outing Cedric Herman/Pforzheim
Der junge Neonazi Cedric Herman ist Mitglied beim III. Weg und beteiligte sich in der Vergangenheit auch bei einigen Aktionen. Unter anderem auch an der Fackelmahnwache des fhd 2026 oder bei Flyer Aktionen des III. Wegs.
Außerdem „tagt“ (seinen Schriftzug im Graffiti Stil hinterlassen) er „MELONE“. In seinen Instagram Storys prahlt er mit seinen nächtlichen Streifzügen rund um seinen Wohnort, bei denen er sporadisch auch Sticker verklebt. Cedric fährt regelmäßig mit dem Bus Linie 2 zur Schule (Hilda-Gymnasium) und wieder zurück.
Wir haben uns dazu entschieden sein Umfeld zu sensibilisieren. Dazu mussten wir einige Maßnahmen ergreifen . Wir wahren bei Cedrics Wohnadresse und haben seine Nachbarschaft mit Steckbriefen über sein Handeln informiert. Seine Schule wurde mit Steckbriefen plakatiert und seine Haustür mit dem Schriftzug „Nazi Schwein“ verschönert. Außerdem haben wir ein paar bunte Elemente an der Fassade hinterlassen.
Steckbrief:
Name: Cedric Herman / Palumbo
Beruf: Schüler am Hilda-Gymnasium Pforzheim
Organisation: III. Weg
Wohnort: Reitzehnsteinstraße. 41 Pforzheim Doppelhaushälfte (Elternhaus)
Alter: schätzungsweise 16-19
Aussehen
Haarfarbe: dunkelblond/hellbraun, Seitenscheitel /Undercut
Augenfarbe:haselnussbraun
Körpergröße: 175cm
Statur: dünn/schmächtig
besondere Merkmale:
keine Gesichtsbehaarung
trägt häufig die selbe Kleidung: (siehe Bild)
Alpha Industries Bomberjacke mit rotem Alphazeichen und roten Elementen an Kapuze
schwarzer Kapuzenpulli
schwarze Skinny Jeans
Nike Schuhe: schwarz weiß rot
schwarze In-Ear Kopfhörer
Ergänzungen
Kinderficker Sebastian Leins
Kinderficker Sebastian Leins aus Stuttgart Hohenheim trinkt sich bei der Carolingia Hohenheim Mut an und zeigt dann kleinen Kindern seinen Penis. Der Kinderficker arbeitet bei Bayer in Frankfurt und ist nur nicht im Knast weil Winfried Kretschmänn Mitglied in der gleichen Naziverbindung Carolingia ist. Besonders Andreas Schimpf, homosexuell ist hier schon rassistisch aufgefallen, da er Quotenneger für ein normales Wort gegenüber Deutschen mit Migru hält. Auch Johannes Rehm, HIV positiv ist Mitglied und findet Deutsche sollten keine schwarzen Haare haben. Simon Glaser, ebenfalls HIV positiv denkt jemand mit Migru ist kein Deutscher und auch die anderen ultramontanen Nazis der Carolingia Hohenheim werden komischerweise nicht vom Verfassungsschutz beobachtet, nur weil Winfried Kretschmänn eben auch Mitglied ist, der in seinem schwulen Grössenwahn gerne Mal betrunken behauptet er sei die Presse in Baden-Württemberg. Alles wohl im Rahmen der Verfassung des 3. Reichs. Deutsche sind Nazis.
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Mit endlosen Sanktionen gegen Russland die eigene Witschaft abwürgen und Einwohner in bittere Armut stürzen? Wem nutzt das? Wer will das? Wozu soll das dienen?
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