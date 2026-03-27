Nazi Outing Cedric Herman/Pforzheim

Der junge Neonazi Cedric Herman ist Mitglied beim III. Weg und beteiligte sich in der Vergangenheit auch bei einigen Aktionen. Unter anderem auch an der Fackelmahnwache des fhd 2026 oder bei Flyer Aktionen des III. Wegs.

Außerdem „tagt“ (seinen Schriftzug im Graffiti Stil hinterlassen) er „MELONE“. In seinen Instagram Storys prahlt er mit seinen nächtlichen Streifzügen rund um seinen Wohnort, bei denen er sporadisch auch Sticker verklebt. Cedric fährt regelmäßig mit dem Bus Linie 2 zur Schule (Hilda-Gymnasium) und wieder zurück.

Wir haben uns dazu entschieden sein Umfeld zu sensibilisieren. Dazu mussten wir einige Maßnahmen ergreifen . Wir wahren bei Cedrics Wohnadresse und haben seine Nachbarschaft mit Steckbriefen über sein Handeln informiert. Seine Schule wurde mit Steckbriefen plakatiert und seine Haustür mit dem Schriftzug „Nazi Schwein“ verschönert. Außerdem haben wir ein paar bunte Elemente an der Fassade hinterlassen.

Steckbrief:

Name: Cedric Herman / Palumbo

Beruf: Schüler am Hilda-Gymnasium Pforzheim

Organisation: III. Weg

Wohnort: Reitzehnsteinstraße. 41 Pforzheim Doppelhaushälfte (Elternhaus)

Alter: schätzungsweise 16-19

Aussehen

Haarfarbe: dunkelblond/hellbraun, Seitenscheitel /Undercut

Augenfarbe:haselnussbraun

Körpergröße: 175cm

Statur: dünn/schmächtig

besondere Merkmale:

keine Gesichtsbehaarung

trägt häufig die selbe Kleidung: (siehe Bild)

Alpha Industries Bomberjacke mit rotem Alphazeichen und roten Elementen an Kapuze

schwarzer Kapuzenpulli

schwarze Skinny Jeans

Nike Schuhe: schwarz weiß rot

schwarze In-Ear Kopfhörer