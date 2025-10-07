[HH] Der AfD eine kleben - AfD Politiker in Hamburg geoutet

Ein kurzer Überblick über die drei besuchten AfD Faschisten:

Krzysztof Walczak, wohnhaft Uhlenhorster Weg 53

Walczak ist aktuell der parlamentarische Geschäftsführer für die AfD in der Hamburger Bürgerschaft und stellvertretender Landesvorsitzender der AfD Hamburg. Darüber hinaus ist Walczak gleichzeitig als wissenschaftlicher Mitarbeiter im deutschen Bundestag beim Abgeordneten Markus Frohnmaier (ehemals Mitglied der German Defence League [1]), sowie als Assistent für Rechtsfragen beim Abgeordneten Sven Tritschler im Landtag von Nordrhein-Westfalen beschäftigt. Er war langjähriger stellvertretender Vorsitzender (Austritt 2019) der mittlerweilen aufgelösten Jungen Alternative für Deutschland und Vorsitzender der regionalen Gruppe JA Hamburg. Walczak ist ein Anhänger von Björn Höcke und seinen Positionen. Er tat viel dafür, dass die "Gemäßigten" innerhalb der Jugendorganisation diese verlassen.[2][3] Seine politischen Einstellungen sind menschenverachtend. Er ist für ein Abtreibungsverbot (Vorbild ist die PIS Partei aus Polen), gegen sexuelle Vielfalt [4] und hetzt gerne gegen queere Menschen, Geflüchtete und politische Gegner*innen.

Marco Schulz, wohnhaft Nienhagener Straße 1

Früher bei der Bundeswehr [5] (Offizierslaufbahn), heute bei der AfD. Zufall? - Eher nicht. Schulz strebte erst eine stramme Laufbahn beim Bund an, ehe er 2016 in die AfD eintrat, um bei der Faschopartei Karriere zu machen. Aktuell ist er der stellvertretende parlamentarische Geschäftsführer der AfD in der Hamburger Bürgerschaft und Mitglied der Bezirksversammlung Hamburg Wandsbek. Bis 2019 war Schulz in der Jungen Alternative aktiv und ist wie Walczak einer der rechten Hardliner der AfD. Auch Schulz hat ein zutiefst menschenverachtendes Weltbild: In einem Videobeitrag zur Bundestagswahl 2017 sprach sich Schulz z.B. gegen die Aufnahme der Begrifflichkeit "sexuelle Identität" als schützenswertes Gut ins Grundgesetz aus.[6] In queerfeindlicher Tradition und wie von anderen Nazis bekannt, versucht er eine Nähe zwischen Rechten für queere Menschen zu Pädophilie und Sodomie herzustellen.

Martin Lemke, wohnhaft Mansteinstraße 6

Lemke ist ein aktives Mitglied im AfD Landesverband Eimsbüttel und ist dort in der Bezirksversammlung. Er trat zu den letzten Wahlen 2025 als Bürgerschaftskandidat (Listenplatz 14) in Hamburg an, kam aber nicht in die Bürgerschaft. Lemke war bereits 2018 Teilnehmer an den "Merkel muss weg" Kundgebungen in Hamburg, bei denen sich Nazis (z.B. Mitglieder der IB, NPD) aus Hamburg und Umland im Zentrum von Hamburg zu mehreren stationären Kundgebungen zusammen fanden.[7][8] 2019 übernahm er unter dem Nachfolger "Deutscher Michel, wach endlich auf" organisatorische Aufgaben. Diese einmalige stationäre Kundgebung organiserten hauptsächlich AfD-Funktionäre. Hier kamen Nazis um die rechtsterroristische Gruppe S. zusammen, u.a. Tony Ebel und die drei verschonten Nazis der Gruppe S.: Thomas Gardlo, Thorsten Kempf und Ralph Eitelbach. Auch Mitglider der gewaltbereiten nazistischen Gruppe Aryan Circle nahmen an der Kundgebung teil. Trotz dieser Hintergründe versuchte er, seine Hetze gegen Muslim*innen als "Kampf gegen Antisemitismus" zu verpacken.[9]

Wir grüßen alle Untergetauchten und in Haft sitzenden Antifas!

Ganz viel Kraft und Liebe an die Antifaschist*in Maja!

Wir halten zusammen! Free ALL Antifas! Fight Fascism!

[1] https://de.wikipedia.org/wiki/German_Defence_League

[2] https://web.archive.org/web/20210924161932/https://www.keine-stimme-den-...

[3] https://afd-watch-hamburg.org/verdachtsfaelle-krzysztof-walczak-und-marc...

[4] https://www.sueddeutsche.de/politik/hamburg-buergerschaft-schutz-der-sex...

[5] https://www.youtube.com/watch?v=XRgiVJ48_N8

[6] https://www.youtube.com/watch?v=SlWQvDfYhww

[7] https://afd-watch-hamburg.org/netzwerk/extrem-rechte-aufmaersche/

[8] https://exif-recherche.org/?p=5680

[9] https://www.youtube.com/watch?v=7lmCqZ1DCNM