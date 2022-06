[KA] Karlsruher AfDler Axel Rathjen an seinem Arbeitsplatz geoutet!

Axel Rathjen ist 64 Jahre alt und sitzt seit 2021 als Schriftführer im Vorstand des AfD Kreisverbandes Karlsruhe. Er ist gelernter Diplom Ingenieur und arbeitet aktuell am Max Rubner Institut in Karlsruhe als stellvertretender Institutsleiter für Lebensmittel- und Bioverfahrenstechnik. In seiner Position ist es wahrscheinlich auch an seinem Arbeitsplatz nicht allen unbekannt dass Rathjen Mitglied der AfD ist und seine Freizeit liebend gerne an schlecht besuchten Infoständen verbringt und rechte Hetze verbreitet. Wir wollen aber natürlich dass alle Personen an seinem Arbeitsplatz Bescheid wissen, dass ein rechter Hetzer unter ihren Kolleg/innen ist. Und denen, denen diese Tatsache bis jetzt egal ist, oder sie sogar unterstützenswert finden,sollte nun auch deutlich klar gemacht worden sein, dass ignorieren und akzeptieren von rechten Hetzern nicht gerade eine gute Werbung für das Max Rubner Institut ist und von uns nicht einfach hingenommen wird.

Daten

Name: Axel Rathjen

Alter: 64 Jahre

Funktion in der AfD: Schriftführer im Vorstand des AfD Kreisverbandes Karlsruhe

Arbeit und Funktion: Gelernter Diplom-Ingenieur. Aktuell tätig als stellvertretender Institutsleiter für Lebensmittel- und Bioverfahrenstechnik am Max Rubner Institut in der Haid-und-Neu-Straße 9 in 76131 Karlsruhe.

Arbeitstelefon: 0721 6625-339

Arbeitsmail: axel.rathjen@mri.bund.de

Handy privat: 0173 404 6000

Festnetz privat:0721 4 49 87

Dass Antifaschismus wirkt konnten wir erst zuletzt sehen als der Betreiber der Stuttgarter Carl-Benz-Arena der AfD Baden-Württemberg den Vertrag für den Landesparteitag aufgrund des angekündigten Gegenprotestes gekündigt hat. Rechts sein heißt Probleme kriegen. Ganz egal ob Zuhause, auf der Straße, oder im Betrieb! Deswegen: Rechte konsequent entlarven und angreifen!