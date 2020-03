Linker Rapper Albino mit neuem Album

ALBINO ist seit 25 Jahren als politischer Künstler tätig. Seine Lieder begleiteten in den vergangenen 2 Jahrzehnten Kämpfe und Proteste von sozialen Bewegungen und sprachen dabei vielen Menschen aus dem Herzen.

Das Persönliche ist politisch und das Politische persönlich: getreu diesem Motto ist der rote Faden der persönliche (Un)Frieden, der eng an die Notwendigkeit gekoppelt ist, die internationale Zusammenführung der Kämpfe gegen Krieg, Kapital, Naturzerstörung und Tierausbeutung herbeizuführen. So geht es z. B. in der ersten Videoauskopplung zum Song Bauarbeiten um Überbelastung, Depressionen und innere Kämpfe, die so leicht auftreten können in einer Gesellschaft, in der „die Gesündesten die Kränksten sind“ (Erich Fromm).

Boom Bap. Revolution. One ist ein unkommerzielles Projekt. Nach Deckung der Herstellungskosten fließt ein mögliches Plus in Tierbefreiungsarbeit.

Landing-Page: http://www.fanlink.to/albino

Download-Link: http://www.art4real.de/dl/albino-boom-bap-revolution-one_320mp3.zip

Video „Bauarbeiten“: https://youtu.be/0LkeLKY9uYs

Homepage: www.albino-online.de | www.art4real.de