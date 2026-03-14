Von Darmstadt Nach Athen: Solidarität mit der Community of Squatted Prosfygika! / From Darmstadt to Athens: Solidarity with the Community of Squatted Prosfygika!

Von Darmstadt Nach Athen: Solidarität mit der Community of Squatted Prosfygika!

Die Gemeinschaft des Besetzten Prosfygika ist ein Hoffnungsschimmer für eine bessere Welt. Ein leuchtender und lebendiger Ort des Widerstands gegen die herrschende Ordnung.

Es handelt sich um eine besetzte, selbstorganisierte Nachbarschaft inmitten von Athen mit über 400 Bewohnenden aus 27 Nationen. Seit über 16 Jahren hat die Gemeinschaft, verteilt in viele solidarische, empowernde Strukturen, das größte soziale Projekt Griechenlands und eins der größten Europas aufgebaut.

Vor ein paar Monaten waren Menschen aus der Prosfygika auch bei uns in Frankfurt mit ihrer europaweiten Kampagne #saveprosfygika um Geld für Erhalt und Renovierung der Häuser zu sammeln und internationale Solidaritätsstrukturen aufzubauen.

Heute ist seit 37 Tagen ein Mensch aus der Gemeinschaft Namens Aristotelis im Hungerstreik bis zum Tod zur Verteidigung des Lebens.

Die Regierung der Region Attika unter Mitsotaki unterstützt durch kapitalistische Interessen will die Gemeinschaft räumen, all das Aufgebaute zerstören und für Millionen, auch aus EU Geldern, gentrifizieren.

Hände Weg von Prosfygika!

Entweder wir gewinnen oder wir gewinnen

(in English:)

From Darmstadt to Athens: Solidarity with the Community of Squatted Prosfygika!

The Community of Squatted Prosfygika is a glimmer of hope for a better world. A luminous and alive site of resistance against the dominating order.

It is a squatted, self-organized neighborhood in the midst of Athens with over 400 inhabitants from 27 nations. For more than 16 years, the Community has built the largest social project in Greece and one of the largest in Europe, distributed in many solidarity and empowering structures.

Today marks the day 37 of the hungerstrike of our friend and comrade Aristotelis from the Community of Squatted Prosfygika. He has entered into a hungerstrike until death for the defence of life.

The government of Attika region under Mitsotaki, supported by capitalist interests, wants to evict the Community, destroy all the cultivated Structures and geentrify, all also supported by EU funding.

Hands off Prosfygika!

Either we win or we win!