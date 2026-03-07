[Stuttgart] Die Frauenrevolution wird uns befreien! Heraus zum 8.März!

Die Landtagswahlen stehen an und die Politiker*innen zeigen sich von ihrer „besten“ Seite.

Manuel Hagel steht für eine kapitalistische Leistungsgesellschaft, Abbau von Sozialem und eine Politik für die Herrschenden. Die CDU wirbt das in „unsicheren Zeiten immer die CDU“ eine Zukunft biete, doch die Zukunft mit der CDU bringt weitere Angriffe auf die Arbeiter*innenklasse mit sich.

Manuel Hagel tritt selber auch als Sexist auf, sexualisiert junge Frauen und Mädchen und kann nach dem Skandal nicht mal benennen was für ein „Eindruck“ er damit gemacht habe. Dieser Sexist in der Politik sorgt mit seiner Partei dafür, dass Gewalt gegen Frauen aufrechterhalten wird; durch Kürzungen von Geldern in Frauenhäuser und weiteren Angeboten, neue Regelungen wie das Hebammenhilfegesetz. Oder eben, weil Mann nicht weiß was für einen Eindruck Mann mit der Sexualisierung von Mädchen macht.

International unterstützt die CDU Staaten wie Türkei und Israel mit ihren Waffenlieferungen Genozide und kriminalisiert Solidaritätsbewegungen in Deutschland wie die Palästina Solidaritätsbewegung und kurdische Aktivist*innen durch §129b. Deutschland und damit die Regierungspartei CDU hat ein Interesse an einem ruhigen Nahen und Mittleren Osten der für kapitalistische Interessen ausgebeutet werden kann. Darum werden die Angriffe auf den Iran unterstützt und darum wird die Frauenrevolution Rojava angegriffen. Gleichzeitig sendet die CDU ein klares Signal: Jolani wird nach Deutschland eingeladen um gemeinsame Sache zu machen.

Die Frauenrevolution ist eine Perspektive die eine Zukunft bietet und das Wissen die Imperialisten. Unsere Solidarität geht raus, an die Genoss*innen die unermüdlich ihren Kampf gegen den Imperialismus weiterführen, diejenigen die Rojava weiter verteidigen und jenen, allen voran an die Genoss*innen der ESP, die aufgrund ihrer Solidarität mit Rojava in der Türkei Repression und Knast erfahren.

Gegen ihre Propaganda: https://sendvid.com/h8kvh9ic

Frauen voran – Nur die Frauenrevolution wird uns befreien!

Am 8.März auf die Straße!