neun Tesla stillgelegt

Als Zeichen des Widerstandes gegen Patriarchat, Faschismus, Autokraten und Militär wurden in der letzten Nacht neun Autos in Prenzlauer Berg und Schöneberg einer Hauptuntersuchung unterzogen.

wir haben den Reifendruck geprüft und teilweise die Seitenspiegel neu eingestellt. Leider sind die Autos nicht verkehrstüchtig und somit stillgelegt.

FCK Merz FCK Trump, FCK Krieg, FCK Germany

free Palestine, free iran und alle anderen