neun Tesla stillgelegt
von: anonym am: 05.03.2026 - 13:15
Vor Rage und aus Wut hat die antifaschistische Zulassungsstelle neun Tesla außer Betrieb genommen.
Als Zeichen des Widerstandes gegen Patriarchat, Faschismus, Autokraten und Militär wurden in der letzten Nacht neun Autos in Prenzlauer Berg und Schöneberg einer Hauptuntersuchung unterzogen.
wir haben den Reifendruck geprüft und teilweise die Seitenspiegel neu eingestellt. Leider sind die Autos nicht verkehrstüchtig und somit stillgelegt.
FCK Merz FCK Trump, FCK Krieg, FCK Germany
free Palestine, free iran und alle anderen
