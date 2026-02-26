Mumia: langfristige Erblindung in Haft verhindern!

Mischt euch ein - unterstützt Mumia - Free Them All!

Aufruf aus den USA:

Außer der Entfernung des grauen Stars, die durch die Mobilisierung der weltweiten Unterstützer*innen erreicht wurde, wurden die Versprechen weiterer Behandlungen nicht eingehalten. Sein Sehrvermögen ist weiterhin sehr stark dem Risiko der Erblindung ausgesetzt. Seine Unterstützer*innen in den Vereinigten Staaten rufen zu erneuter internationaler Mobilisierung auf, um von der Gefängnisverwaltung Pennsylvanias ein humanitäres Eingreifen zu fordern, bevor es zu spät ist!

Sendet bitte den folgenden Text in Englisch an diese Adresse: ra-crpadocsecretary@pa.gov

Hier ein Vorschlag/Musteranschreiben in Englisch:

Mr Laurel Harry,

I am writing to express my deep concern regarding the health of Mr. Mumia ABU-JAMAL (AM-8335 / SCI Mahanoy). Although his vision has been partially restored after the removal of his secondary cataracts, he is still not receiving specific treatment for his very serious retinal condition and active glaucoma, which could cause him to go blind. He also urgently needs new spectacles. I would therefore urge you to do everything in your power to resolve this situation quickly.

The denial of medical care could be considered cruel punishment under the Eighth Amendment to the Bill of Human Rights and inhuman treatment under Articles 7 and 10 of the International Covenant on Civil and Political Rights ratified by the United States in 1992.

Name, Town, Country

--

Die deutsche Übersetzung des Musteranschreibens:

Sehr geehrter Herr Laurel Harry,

Ich schreibe Ihnen, um meine tiefe Besorgnis über den Gesundheitszustand von Herrn Mumia Abu-Jamal (AM-8335 / SCI Mahanoy) zum Ausdruck zu bringen. Obwohl sich sein Sehvermögen nach der Entfernung des sekundären Grauen Stars teilweise erholt hat, erhält er weiterhin keine spezifische Behandlung für seine sehr ernste Netzhauterkrankung und sein aktives Glaukom, die zu seiner Erblindung führen könnten. Er benötigt außerdem dringend neue Brillen. Ich bitte Sie daher eindringlich, alles in Ihrer Macht Stehende zu tun, um diese Situation schnellstmöglich zu lösen.

Die Verweigerung der medizinischen Versorgung könnte als grausame Bestrafung gemäß dem achten Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika und als unmenschliche Behandlung gemäß Artikel 7 und 10 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte, der 1992 von den Vereinigten Staaten ratifiziert wurde, gewertet werden.

Mit freundlichen Grüßen,

Name, Stadt, Land