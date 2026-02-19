(AC) Gedanken zum Angriff der Aachener Bullen auf das AZ
In der Nacht vom 24. auf der 25 Januar 2026 kam es in Aachen zu einer polizeilichen Maßnahme gegen die Besucher*innen des Autonomen Zentrums.
Es sind bereits mehrere Schilderungen des Geschehens online zu finden, darum wollen wir uns weitestgehend auf die Analyse der Situation und ihrer Konsequenzen beschränken.
Die Personenkontrolle, die von den Cops in der Fußgängerunterführung zwischen Häckländerstr. und Kasinostraße durchgeführt wurde, wurde von Seiten der Polizei massiv eskaliert.
Die ersteintreffenden Cops schienen sich von den beobachtenden AZ-Gästen außerhalb der Unterführung so massiv bedroht zu fühlen, das sie alle Einheiten in der Nähe über eine Art Notfallfunktion nachforderten.
Das wirft natürlich die Frage auf, wieso die entsprechenden Polizist*innen sich in so eine Situation erst hinein manövrierten. Es sollte der Aachener Polizei doch klar sein, das polizeiliche Maßnahmen im direkten Umfeld des Autonomen Zentrums nicht unbeobachtet vor sich gehen werden. Generell sollte hier also die Frage gestellt werden warum eine Maßnahme, egal ob anlasslos oder aufgrund eines Verdachts, in einer Situation, die für die Polizei anscheinend derart unberechenbar ist überhaupt erst durchgeführt wurde.
Natürlich kann nun gesagt werden, das die Einsatztaktiken der Polizei uns nichts angehen, wir finden es aber für die Analyse der Situation extrem wichtig zu verstehen woher die unvermittelte Härte, mit der der Einsatz durchgeführt wurde, kam.
Wir sind Gewaltexzesse der Aachener Polizei vor allem aus Demosituationen gewohnt, wo wir sie häufig als Abschreckungsstrategie werten.
In dieser Nacht war das aber eine völlig andere Situation. Die völlig wahllosen Maßnahmen der nachgeforderten Cops zeigen, dass sie ohne jede Vorüberlegung oder Strategie in diesen Einsatz stolperten. Die Tatsache, dass eine Polizistin ihre Schusswaffe zog und damit auf die AZ-Tür zielte, zeigt die massive Überforderung der Bullen mit der unübersichtlichen Situation. Wir werten das als einen verzweifelten Versuch zu verhindern, dass mehr Menschen aus dem AZ kommen und somit die Lage seitens der Cops unter Kontrolle zu bekommen. Eine Schusswaffe einzusetzen, nur weil eine Polizeikontrolle beobachtet/ gestört wird ist maximal eskalativ und gefährlich. Diese Situation zeigt ganz deutlich wie schnell es lebensbedrohlich wird, wenn die Polizei überfordert oder verängstigt ist.
Der (tödliche) Einsatz von Schusswaffen durch die Cops hat in den letzten Jahren drastisch zugenommen. Die mediale und politische Inszenierung von Antifaschist*innen als gewalttätige Extremist*innen führt dazu, das selbst die grundlegenden demokratischen Aufgaben wie die Beobachtung von Polizeimaßnahmen als Eskalation wahrgenommen werden. Hierfür verantwortlich zu machen sind alle Politiker*innen, die auf Kuschelkurs mit den Neofaschist*innen unserer Zeit für eine permanenten Abbau von Menschenrechten und Menschlichkeit kämpfen.
Mehr Polizei, mehr Kontrolle und mehr Militär haben noch nie zu einer gerechteren, sozialeren oder zufriedeneren Gesellschaft beigetragen.
Polizeigewalt unterliegt keiner Rechtsstaatlichkeit und schon gar keiner Gerechtigkeit. Sie richtet sich wahllos gegen all jene, die unfreiwillig oder mit Absicht nicht in euer scheiß Stadtbild passen.
So lange ihr für Unrecht sorgt mit eurem rechten „Rechtsstaat“, werden wir dafür sorgen das eure Gewalt nicht unbeobachtet und unwidersprochen bleibt.
Ergänzungen
Bist Du schon kriegstüchtig? Die Rüstungskonzerne brauchen Dich!
Bist Du schon kriegstüchtig? Die Rüstungskonzerne brauchen Dich zuerst in den Kasernen, später im Kriegseinsatz, jemand muß doch die teueren Kriegswaffen, die mit dem Sondervermögen bezahlt wurden, bedienen. Wenn Du die Kriegseinsätze überlebst, dann wartet auf Dich die Rückzahlung von diesem Sondervermögen, frühere Bezeichnung Kriegsanleihen.
Einführung der Wehrpflicht mit Salamitaktik soll der Widerstand der Jugend gebrochen werden. Nach freiwilligen Fragebögen, Pflichtfragebogen, freiwillige Musterung, Pflichtmusterung mit Strafandrohung, 6 Monate Grundwehrdienst, 2 Jahre Grundwehrdienst in Litauen, Verbotene Friedensdemos, Nazi-Strafparagraf Wehrkraftzersetzung, Unternehmen Barbarossa 2.0 beginnt, damit westliche Konzerne mit NATO-Erweiterungen kostenlosen Zugang zu ukrainischen und später auch russischen Bodenschätzen bekommen.
Mit Salamitaktik wurde schon Russland ausgetrickst. Die Waffenlieferungen in die mit Putsch vom Westen gekaperte ehemalige Sowjetrepublik Ukraine wurden mit Salamitaktik von harmloser Ausrüstung wie Schutzhelme und Schutzwesten bis zu gefährlichen Angriffswafen wie modernsten Panzern, Flugzeugen, Raketen gesteigert, um eine harte (nukleare) Antwort zu vermeiden. Mit Taurus und Tomahawk zögert man noch. Der Klügere gibt solange nach bis er am Ende der Dumme ist (Putin). Die Diskussion über eine neue Wehrpflicht ist nicht aus Deutschland heraus entstanden, sondern von der NATO und den Forderungen der Amerikaner, höhere Beiträge und höhere Militärkapazitäten für die NATO zu leisten. Dass die NATO nicht unbedingt deutsche Interessen vertritt, gilt schon im Gründungsgrundsatz: To keep the Americans in, the Russians out and the Germans down! Haupttreiber der NATO war die amerikanische Rüstungsindustrie, welche Umsatz braucht und deshalb die Ausrüstung Europas mit amerikanischen Waffen zu versorgen trachtet. Und die USA haben das Interesse an weiteren Hilfstruppen zur Sicherung ihres Dollarimperiums. Deshalb ist auch immer ein amerikanischer General Oberkommandierender der NATO und der amerikanische Präsident Oberbefehlshaber. Für den französischen Präsidenten war die NATO bereits ein "hirnloser Tiger", eigentlich sinnlos geworden, solange Frieden herrschte. Erst der Krieg in der Ukraine mit dem Mantra einer russischen Gefahr ließ wieder einen Sinn für die NATO entstehen. Die von den amerikanischen Medien geschürte Kriegshysterie gegen Russland und Putin als Angreifer gegen die westliche Welt und die darauf begründeten Militär- und Finanzhilfen der europäischen Länder brachten nach achtzigjähriger Friedenszeit wieder Kriegsgeschrei nach Europa und wollen sich nun einzelne Regierungschefs wie Macron, Starmer oder Merz als "Anführer im Krieg gegen Russland" profilieren. Deutschland soll die stärkste Armee Europas haben. Dafür wurden mehr als 500 Milliarden Schulden bewilligt, obwohl Deutschland schon bisher mit fast 100 Milliarden größter Zahler und einziger Schenker an Militärgütern, Geld (sogar alle Renten der Ukraine für die nächsten fünf Jahre) und Erstland für alle Ukrainer, die nicht mitkämpfen wollen, geworden ist (1,3 Mio.). Ohne das Narrativ von der drohenden Gefahr Russlands für Europa und der deshalb notwendigen Verteidigung wäre die Wehrpflichtdebatte in Deutschland nicht möglich gewesen. Wenn aber diese Voraussetzungen nicht stimmen, hätten uns die NATO und EU in ein sinnloses, teures, unverantwortliches Abenteuer getrieben. Unabhängig davon, ob Deutschland wirklich in Gefahr ist oder ob dies nur politisch für Zahlungen Deutschlands behauptet wird – die Frage der Wehrpflicht hat ethische, kulturelle und staatsrechtliche Voraussetzungen, die bisher nicht vorliegen: 1. Bisher war Wehrpflicht immer damit begründet worden, dass das eigene Land in Gefahr sei und verteidigt werden müsse. Die Kriegstreiber wollen aber nicht das eigene Land verteidigen ¹, sondern NATO-Länder und NATO-Interessen in der gesamten Welt (früher am Hindukusch, jetzt Ukraine). Wer heute die Begriffe Heimat und Vaterland verwendet, wird damit als "Nazi" beschimpft, angeklagt, diffamiert (Höcke). Unser Land selbst ist nicht von irgendeinem Feind umgeben, sondern nur von Bündnispartnern, die auch selbst nicht in Gefahr sind. Zu besonderen Verteidigungsanstrengungen besteht also kein Grund außer dem, dass die US-Rüstungsindustrie an der Aufrüstung Europas mehr verdient, einzelne Politiker wieder Deutschland zur Militärmacht machen wollen (Merz). 2. Das bayrische Verfassungsgericht hat festgestellt, dass "ethisch-biologisches Volksverständnis rechtsradikal und verfassungswidrig" sei. Der NRW-Landtag hat in der Eidesformel gestrichen "Zum Wohle des deutschen Volkes". Wir haben nach Merkel nur noch eine "Bevölkerung derer, die in diesem Lande leben". Das sind zu einem Drittel Zugewanderte ². Warum sollen ausgerechnet nur die Deutschen zur Wehrpflicht und Verteidigung einer für Deutschland nicht verantwortlichen Multi-Kulti-Bevölkerung gezwungen werden? 3. Kulturell hatten früheren Generationen gemeinsame Werte, einen gemeinsamen christlichen Glauben und Kultur sowie preußische und biblische Tugenden zu verteidigen. Alle diese Werte sind heute im rot-grün versifften Milieu diffamiert und werden in den Medien täglich herabgesetzt. Alle Linksparteien lehnen die traditionellen Werte und Tugenden ab und haben sie hinter einer Brandmauer sogar mit Hass und Hetze verbannt. Solange unsere Politiker ein Drittel unserer Steuergelder an die Ukraine verschenken, an die amerikanische Rüstungsindustrie weiterleiten und für sinnlose grüne Projekte in die ganze Welt verteilen, dafür die Infrastruktursicherheit und Bildung der eigenen Bürger unverantwortlich verlottern lassen; - und solange unsere rot-grünen Nihilisten Tugenden wie Tapferkeit, Ehre, Treue noch als Nazi-Tugenden abwerten ³ und solange wir nicht einmal eine gemeinsame Solidarität, sondern eine Brandmauer gegen die Opposition haben, werden junge deutsche Männer nicht einsehen, einen mit Lebensgefahr verbundenen Wehrdienst zu übernehmen, der bisher weder ethisch-moralisch begründet ist noch nach herrschender politischer und Medienmeinung national begründet werden darf. 4. Der Autor hat selbst den 2. Weltkrieg mitgemacht und Helden erlebt, die danach als Gefangene misshandelt, auf den Rheinwiesen zu Tode gequält und als Verbrecher behandelt und entehrt wurden. Ausländische Soldaten waren Helden, die deutschen einschließlich der deutschen Offiziere Verbrecher. Dies ist auch heute noch die Meinung der rot-grünen Anti-Deutschen. Soll nach diesen Erfahrungen seiner Väter ein junger Mann sich wiederum in das Risiko einer Armee begeben, deren Zwecke nicht klar, deren moralisch-ethische Begründungen zweifelhaft sind und deren Soldaten bei einem nächsten Krieg vielleicht von den Siegern wiederum als Verbrecher entehrt und misshandelt werden? Solange jedenfalls die deutsche Politik unsere Soldaten und Offiziere des letzten Weltkrieges nicht rehabilitiert und ihnen für die Behandlung Abbitte geleistet hat, kann eigentlich kein Abkömmling dieser Soldaten wieder die Wehrpflicht übernehmen. Eine Truppe wird keine Moral haben, wenn sie keine ethische, moralische Grundlage für ihren Dienst hat. Das Mantra der russischen Gefahr ist nicht nur streitig, sondern keine ethisch-moralische Grundlage einer Armee, die kein Vaterland, keine Heimat, keine Preußischen Tugenden und keine 10 Gebote mehr verteidigen soll. Eine Armee ohne Moral kann zwar die Finanzanforderungen der amerikanischen Rüstungsindustrie erfüllen. Wenn sie aber für diese internationalen Zwecke missbraucht wird, nicht aber aus nationalen Gründen Volk, Heimat, Familie, deutsche Kultur und Heimatland verteidigen darf, ist sie eine Söldnerarmee, aber keine Volksarmee und ist deshalb Wehrpflicht nicht begründbar. Erst wenn die Regierung wieder ein deutsches Land (Heimat), ein deutsches Volk (Familie), die deutsche Kultur, die alten deutschen Werte, die Preußischen Tugenden sowie ihr christliches Abendland statt (Multi-Kulti) anerkennt, kann die Verantwortlichkeit junger Menschen so weit gehen, dafür freiwillig die Wehrpflicht mit Todesrisiko zu übernehmen. Politiker können zwar im luftleeren Raum agieren, eine Armee aber nicht ohne geistig-moralische Grundlage existieren, denn sie muss von den jungen Männern Opfer verlangen und deshalb diese Opfer und ihre Existenz moralisch begründen. Solange das nicht geschieht, sondern nur dumpfer Russenhass als Begründung dient, wird eine Wehrpflicht in der deutschen Bevölkerung nicht durchsetzbar sein.
Ende der Erinnerungskultur, schlechtes Gewissen wird unterdrückt
Ende der Erinnerungskultur, schlechtes Gewissen wird unterdrückt. Unternehmen Barbarossa, an den Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion mit 27 Millionen Toten, soll nicht mehr erinnert werden. Es passt nicht in die Zeit nach 80 Jahren seit Kriegsende, in der erneut für einen Krieg mit Russland mit Krediten und mit Sozialkürzungen aufgerüstet wird, Kriegstüchtigkeit von der Jugend verlangt wird und Wehrpflicht eingeführt wird. Dem gleichen Zweck dienen Zensur im Internet und Hasspropaganda.
Des-Informiere Dich! Einen Militärpakt Russland oder China mit Mexiko, mit russischen oder chinesischen Militärbasen mit Raketen und Manövern in Mexiko würden die USA nach einem Ultimatum zum sofortigen Abzug mit 3. Weltkrieg beantworten. Ukraine ist russische Kubakrise aus dem Jahr 1962. Kein Land duldet Umzingelung mit feindlicher Raketen, welche nach weniger als 5 Minuten Flugzeit die Hauptstadt in Hiroschima verwandeln können. Mit dem führungslosen russischen vollautomatischen atomaren Vergeltungssystem Perimeter (Tote Hand) kann man danach keine Friedensverhandlungen mehr führen. Ergebnis, Radioaktiv verseuchte und verbrannte Ruinen, vom Rauch und Staub verdunkelter Himmel, nuklearer Winter, neue Eiszeit. Dem gutgläubigen Gorbatschow wurde nach Auflösung des Warschauer Paktes mehrmals versprochen keine Osterweiterung der NATO. Der ehemaligen Sowjetrepublik Ukraine nach dem US-Putsch angebotene NATO-Mitgliedschaft war Kriegserklärung des Westens an Russland. Rüstungskonzerne hassen geschäftschädigende Friedensverhandlungen und Friedensdemos. Koalition der (3 Kriegs-) Willigen (Regierende Lobbyisten der Rüstungsindustrie) hat den US-Friedensplan so überarbeitet, damit er von Russland abgelehnt werden muß. Die für die Ukraine geplante NATO-Mitgliedschaft ist darin wieder enthalten, damit der Krieg weiter geht, bis zum letzten Ukrainer. Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie wurden so gerettet. NATO-Expansion bis vor die Tore Moskaus soll also weiter gehen. NATO-Militärbasen mit US-Raketen in einer ehemaligen Sowjetrepublik Ukraine zu verhindern ist für Russland der einzige Grund für die sogenannte Sonderoperation. Der Westen braucht für seine Konzerne dringend ukrainische und später auch russische Bodenschätze. Der verschwenderische Westen mit seinem Wohlstand und Wegwerfgesellschaft hat seine Rohstoffe zu schnell in Mülldeponien und CO2 umgewandelt. Das größte Land der Welt hat logischerweise die meisten Rohstoffe. Eine jahrelange Unterstützung der Ukraine und die Aufrüstung bedrohen die Existenz der überschuldeten EU, des Sozialsystems und des Euro. Der Selenkyj soll die erste Version des Friedensvertrags dankbar unterschreiben, sonst wird er mit nächstem Friedensvertrag noch viel schlimmeres unterschreiben müssen. Die ukrainischen Nazis sollen kapitulieren oder endlich schneller sterben! Wenn Selenkyj keine Kapitulation unterschreibt, dann muß Putin die ganze Ukraine besetzen und aufteilen, Polen bekommt sein von UDSSR 1945 gestohlenes Land zurück, Ungarn auch, Rumänien auch, Slowakei auch und den Rest bekommt Russland. Die Ostukraine und die Krim gehörten früher zu Russland, deswegen leben dort so viele Russen. Russland muß Tatsachen schaffen, weil bei Verträgen mit Selenskyj ist die Gefahr, dass er aufrüstet und danach sagt, dass der Friedesvertrag ungültig ist, weil er nur unter militärischer Erpressung und drohender Niederlage unterschrieben wurde. Danach geht das Sterben und Bezahlen weiter bis zur Insolvenz und Zerfall der EU. Mit 2 Weltkriegen gegen Russland hat sich Deutschland ruiniert. Ohne die 2 Weltkriege hätte Deutschland größere Fläche und hochgerechnet etwa 200 Millionen Einwohner.
