[VS] Hanau – niemals vergessen
Heute vor sechs Jahren, am 19. Februar 2020 wurden in Hanau neun Menschen bei einem rassistischen Anschlag ermordet.
Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtović, Vili-Viorel Păun, Fatih Saraçoğlu, Ferhat Unvar, Kaloyan Velko. Ibrahim Akkuş starb Anfang diesen Jahres, am 10. Januar 2026 an den Folgen des Anschlag und seinen Verletzungen. Zehn Menschen kostete der Anschlag von Hanau das Leben.
Hanau werden wir nicht vergessen. Erinnern heißt verändern. Erinnern heißt handeln. Erinnern heißt kämpfen.
In Erinnerung an die Menschen, denen am Abend des 19. Februar 2020 das Leben genommen wurde, haben wir in Villingen-Schwenningen Wandbilder plakatiert, ihre Gesichter und ihre Namen in die Stadt getragen.
Der Anschlag von Hanau steht nicht im luftleeren Raum, der Anschlag kam nicht aus dem Nichts, der Anschlag ist nicht getrennt der gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Doch bis heute mauert der Staat. Die Straflosigkeit in den Behörden geht weiter. Einzelfall, Einzeltäter ist die Erklärung der Politik.
Sechs Jahre nach Hanau hat sich die rassistische Hetze in diesem Land weiter verschärft. Sie knüpft an, an die Lügen von „Parallelgesellschaften in Shishabars“, die dem Anschlag vorausgegangen sind. Die bürgerlichen Politiker:innen machen heute Stimmung, sie reden von „im großen Stil abschieben“, reden von Migration als Ursache aller Probleme, sie reden von „Problemen im Stadtbild“. Die CDU/CSU legt vor, die AfD legt nach und bringt sich in Stellung.
Die Antwort des bürgerlichen Lagers auf die Krise in Deutschland ist Spaltung und Ausgrenzung. Sie versuchen zu spalten in Menschen, die hier her gehören und Menschen, die angeblich hier weg gehören. Das ist rassistische Stimmungsmache, chauvinistische Hetze und Rechtsruck. Das ist der Hintergrund rechter und faschistischer Gewalt.
Erinnern heißt kämpfen – gegen die Politik der Ausgrenzung und Abwertung.
Erinnern heißt kämpfen – für ein antifaschistisches Bewusstsein, für Solidarität und Zusammenhalt.
Niemals vergessen.
In Erinnerung an:
Gökhan Gültekin
Sedat Gürbüz
Said Nesar Hashemi
Mercedes Kierpacz
Hamza Kurtović
Vili-Viorel Păun
Fatih Saraçoğlu
Ferhat Unvar
Kaloyan Velkov
Ibrahim Akkuş
Mehr zu Hanau:
https://19feb-hanau.org