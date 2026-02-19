[VS] Hanau – niemals vergessen

Der Anschlag von Hanau steht nicht im luftleeren Raum, der Anschlag kam nicht aus dem Nichts, der Anschlag ist nicht getrennt der gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Doch bis heute mauert der Staat. Die Straflosigkeit in den Behörden geht weiter. Einzelfall, Einzeltäter ist die Erklärung der Politik.

Sechs Jahre nach Hanau hat sich die rassistische Hetze in diesem Land weiter verschärft. Sie knüpft an, an die Lügen von „Parallelgesellschaften in Shishabars“, die dem Anschlag vorausgegangen sind. Die bürgerlichen Politiker:innen machen heute Stimmung, sie reden von „im großen Stil abschieben“, reden von Migration als Ursache aller Probleme, sie reden von „Problemen im Stadtbild“. Die CDU/CSU legt vor, die AfD legt nach und bringt sich in Stellung.

Die Antwort des bürgerlichen Lagers auf die Krise in Deutschland ist Spaltung und Ausgrenzung. Sie versuchen zu spalten in Menschen, die hier her gehören und Menschen, die angeblich hier weg gehören. Das ist rassistische Stimmungsmache, chauvinistische Hetze und Rechtsruck. Das ist der Hintergrund rechter und faschistischer Gewalt.

Erinnern heißt kämpfen – gegen die Politik der Ausgrenzung und Abwertung.

Erinnern heißt kämpfen – für ein antifaschistisches Bewusstsein, für Solidarität und Zusammenhalt.

Niemals vergessen.

In Erinnerung an:

Gökhan Gültekin

Sedat Gürbüz

Said Nesar Hashemi

Mercedes Kierpacz

Hamza Kurtović

Vili-Viorel Păun

Fatih Saraçoğlu

Ferhat Unvar

Kaloyan Velkov

Ibrahim Akkuş

Mehr zu Hanau:

https://19feb-hanau.org