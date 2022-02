[PF] Gedenken an die Opfer von Hanau – AfD Büro markiert!

Seit dem gab es keinerlei politische Konsequenzen.

Die Hinterbliebenen müssen sich immer noch polizeilicher Schikane aussetzen, während immer wieder rechte Chatgruppen in Polizei und Bundeswehr entlarvt werden. Auch dem Versagen der Behörden zur Zeit des Attentats sind einige der Opfer zuzuschreiben.

Das der Attentäter auch durch die Hetze von Kalbitz und Höcke motiviert wurde, ist nachgewiesen. Die AfD hat mitgeschossen. Daher hinterließen wir letzte Nacht eine klare Botschaft am Parteibüro der AfD in Pforzheim.

Rassistische Anschläge und Terror sind tief im System verankert. All zu oft werden migrantische Menschen von der Polizei unter Generalverdacht gestellt, Straftaten begangen zu haben oder werden nicht ernst genommen, wenn diese die Polizei zur Hilfe rufen. So auch am 19. Februar.

Was der bürgerliche Staat nicht tut, müssen wir selbst machen. Schließt euch am 19. Februar 2022 den Demonstrationen an. Gemeinsam gedenken wir den Opfern und setzen ein Zeichen gegen strukturellen Rassismus.