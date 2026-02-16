Obdachlosigkeit von Frauen und TIN*-Personen - Es braucht mehr Schutz vor Gewalt, sagt die BAG Wohungslosenhilfe

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe führt seit Jahren ein Pressemonitoring zu Gewalttaten gegen wohnungslose Menschen durch.

Was die BAG Wohnungslosenhilfe dabei dokumentiert, ist erschreckend jedoch nur die Spitze des Eisbergs. Wohnungslose Menschen erleben strukturelle, physische, psychische und sexualisierte Gewalt. Auf der Straße, in Notunterkünften oder in prekären Wohnsituationen.

Besonders gefährdet sind dabei wohnungslose Frauen und TIN*-Personen. Wie unzureichend deren Schutz bislang ist und was politisch dringend passieren müsste, darüber sprach Radio Dreyeckland mit Frau Gersch von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe.

Hier geht es zu dem Interview.