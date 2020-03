Sozenbüros verschönert!

Heute haben wir, eine autonome FLINT*-Kleingruppe, mehrere Büros der Partei SPD mit Farbe verschönert. Dies geschah in der Nacht des 07.03. auf den 08.03. in verschiedenen Stadtteilen Berlins. Die SPD die sich immer noch als sozial zu profilieren versucht, stimmte letzte Woche im Bundestag zusammen mit CDU, FDP und AfD gegen die Aufnahme von 5000 fliehenden Menschen aus Griechenland. Es ging in dem Antrag der Grünen hauptsächlich um die Aufnahme von unbegleiteten Kindern, Schwangeren, alleinfliehenden Frauen und schwertraumatisierten Menschen.Die aktuelle Situation in Griechenland ist menschenverachtend: die griechische Regierung erklärte das Menschenrecht auf Asyl für einen Monat auszusetzen; Grenzkontrollen werden verschärft; die griechische Polizei hindert fliehende Menschen mit Gewalt an der Einreise, Faschist*innen greifen fliehende Menschen an; Deutschland (und die gesamte EU) schaut zu! Das Datum unserer Aktion ist nicht zufällig gewählt:Anlässig zum Frauenkampftag und der Verschlimmerung des Lagerlebens auf den Inseln Lesbos und Chios wolten wir zeigen, dass wir was gegen diesen Entschluss haben. Schützt Menschen statt Grenzen!Wir leben in einem System das von Diskriminierung, Ausbeutung und Ungerechtigkeit strotzt. Und Menschen, die schon aufgrund ihrer Herkunft diskriminiert werden, werden z.B. aufgrund ihres Geschlechts weiter unterdrückt. FLINT*Personen die fluechten, sind oft zusaetlzlich Gewalt ausgesetzt, Unsere Regierung hat mal wieder gezeigt was für sie die Werte einer sogenannten Demokratie sind und, wie sie diese umsetzen will. Ihr wollt "Ordnung" schaffen in einer Welt, die ihr verwüstet?Lasst uns heute, morgen, jederzeit das herrschende System daran erinnern, dass nicht alle dabei zusehen wie die Leben zu vieler Menschen zerstört werden! Wir bleiben kreativ, frech und vorallem solidarisch. Solidarität mit allen, die unter den Folgen der hierachischen Zustände leiden und nicht aufhören zu Kämpfen. Aber auch mit allen die schon so viel gekämpft haben und denen, die kämpfen werden.Wir müssen die Welt nicht erobern, es reicht sie neu zu schaffen.Am 08.März gemeinsam auf die Straße für Gerechtigkeit, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Liebesform, etc.!Für ein schönes Leben für alle!