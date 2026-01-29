Hetze aus dem rechten Kosmos: Apollo News greift Eltern von Antifaschist:innen medial an!

Wer ist Daniel Gräber?

Er stammt aus Baden, geboren 1980 , Abitur in Karlsruhe, später Studium in Berlin und Leipzig. Als Volontär begann er seine Karriere bei der Badischen Zeitung in Freiburg. Weitere Stationen waren die Badischen Neuesten Nachrichten (BNN), Frankfurter Neuer Presse, Cicero. Seit Juni 2025 ist Gräber nun Teil der Chefredaktion von Apollo News.

Wer ist Apollo News?

Es wurde vor acht Jahren als Schülerblog gegründet und entwickelte sich in raschem Tempo zu einem einflussreichen Medium im rechten, rechtsradikalen und rechtsextremen Kosmos. Nach eigenen Angaben erreicht Appollo News „8 Millionen monatliche Seitenaufrufe und über 4 Millionen Video-Abrufe auf YouTube“. Gräber sei der nunmehr 18. fest angestellte Redakteur.

Zuletzt überregional Schlagzeilen machte Apollo Newas mit seiner Kampagne gegen die Amadeu Antonio Stiftung, in deren Folge es dann zu Morddrohungen gegen Kira Ayyadi, eine Mitarbeiterin der Stiftung, kam.

Wem gehört Apollo News

Dem Artikel sind aktuelle Auszüge aus dem Handelsregister angefügt. Die Nachrichtenseite gehört der Apollo Medien GmbH, mit Sitz in Berlin, Am Treptower Park 75.

Eine Auswahl der Gesellschafter:innen: Max Xaver Mannhart gehören rund 67%, Daniel Gräber und Maximilian Rolf Gerard Weidelt etwas mehr als 2%, Sebastian Wim Thormann 5%, Pauline Rebecca Schwarz und Larissa Maria Dshamila Fußer jeweils etwas mehr als 3%, und Crocodile Capital GmbH (Lichtenstein) gehören 15%.

Aktuelle Hetzkampagne gegen Eltern von Antifaschist:innen im Budapest-Prozess und gegen die Rote Hilfe

Im Zuge des vor wenigen Wochen in Düsseldorf gestarteten Prozesses gegen sechs junge Antifaschist:innen, finden sich auch rechte und rechtsextreme Medienvertreter:innen im Zuschauer:innenraum ein, darunter auch Apollo News.

In einem Artikel vom 28.01.2026, der hier als PDF angehängt ist, um Apollo News möglichst nicht noch zusätzlichen traffic zu verschaffen, hetzt die Redaktion nun gegen Eltern der Angeklagte sowie die Rote Hilfe.Apollo News: „Eine Elterninitiative sammelt Spenden für die wegen schwerer Gewaltverbrechen angeklagten Mitglieder der Antifa-Hammerbande. Als Bankverbindung nennen sie ein Konto des vom Verfassungsschutz beobachteten Vereins Rote Hilfe.“, um sich dann an der nitiative „Family & Friends Hamburg“ sowie der Roten Hilfe abzuarbeiten, der durch GLS-Bank und Sparkasse Göttingen die Bankkonten gekündigt worden seien. Akkurat wird vermeldet, dass in einem Eilverfahren das Landgericht Göttingen, die Kündigung des Sparkassenkontos beanstandet hat.

Ausblick

Apollo News ist nur ein kleiner Baustein im aktuellen medialen sowie politischen Kampf gegen Antifaschismus und Antifaschist:innen. Die permanenten Angriffe werden zudem von der AfD, der CDU aber auch der SPD und mitunter von den Grünen in den parlamentarischen politischen Raum getragen, um durch rechtliche Maßnahmen den legitimen Widerstand gegen die Faschisierung zu be- oder gar zu verhindern.