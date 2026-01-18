FREE MAJA SHOP im Rieselfeld aufgetauscht

'FREE MAJA SHOP' steht in roter Farbe an der Wand des Regales, welches wir am Aktionstag für Maja im Freiburger Stadtteil Rieselfeld aufgestellt haben. Das Tauschregal wurde mit Kleidung von Schuhen bis hin zur Winterjacke, Büchern sowie Spielen gefüllt. Damit es neben dem Tauschlogikfreien-, Konsumkritischen-, Mutual Aid-, Community Care Aspekt (Gemeinschaftsfürsorge klingt irgendwie unsexy), auch noch die zeitgemäße und notwendige antifaschistische Note bekommt, haben wir Flyer und Sticker zum Antifa Ost Verfahren, dem Budapestkomplex und insbesondere Maja, an und um das Regal geklebt. Wir fänden es an dieser Stelle amüsant, sollten wir, 'the freeshopgetiere' wegen unserer Solidaritätsarbeit für Maja und co. auf der Terror Liste der US und A landen. Sollen die Schurken doch versuchen unsere Ressourcen einzufieren (Grüße an das ABC Dresden, die DKP und Rote Hilfe), wir sind warm angezogen und werden den Faschisten, egal welche Angriffe noch kommen werden, mehr als nur die Stirn bieten.

Wenn ihr den 'FREE MAJA SHOP' in einem trockenen Durchgang zum Dietenbachpark gefunden habt, könnt ihr gerne nehmen was ihr braucht und geben was ihr könnt. Wir sind uns sicher, dass unser aller Tauschregal mit Freunde aufgenommen wird, denn wir wurden von euren Verschekekisten, die dort immer wieder auftauchten inspiriert und haben dort jetzt ein wunderschönes Regal stehen mit dem wir uns in Zukunft gegenseitig Freunde bereiten werden.

Wir wünschen insbesondere Maja, aber auch allen anderen Antifas, ihren Freunden und Familien viel Mut und Kraft, ob bei der Solidaritätsarbeit, vor Gericht, im Knast oder auf der Flucht.