(KI) Defend Rojava Graffiti am Kobane Aktionstag
von: Internationalist:innen am: 28.01.2026 - 13:13
Regionen:
Rojava wird weiter von den Banden des HTS-Regimes und mit Unterstützung durch die Türkei, USA und EU angegriffen. In der Nacht auf den 26.01, den Kobane Aktionstag, haben wir deshalb mehrere Rojava Graffitis in Kiel gemalt.
Unterstützen wir unsere Genoss:innen, nehmen uns die Straßen und Wände und tragen zur Verteidigung Rojavas bei.
Hoch die internationale Solidarität, Biji Berwxedana Rojava!
webadresse:
Lizenz des Artikels und aller eingebetteten Medien:
Creative Commons by-sa: Weitergabe unter gleichen Bedingungen