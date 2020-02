Tomato ist endlich raus aus der JVA!

Vorgestern fand im Amtsgericht Herne der Gerichtsprozess von Tomato statt. Vor dem Amtsgericht gab es eine Mahnwache und im Gerichtssaal saßen zwischen 5 bis 10 solidarische Unterstützer*innen. Nachdem die Cops bei ihren Vernehmungen das vermeintlich Geschehene jeweils in anderer Reihenfolge erzählten und sich mehrmals inhaltlich widersprachen, sah die Staatsanwältin trotzdem alle Vorwürfe (Diebstahl, Widerstand gg. Vollstreckungsbeamt*innen, Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamt*innen, Körperverletzung) als bestätigt. Am Ende wurden jedoch die Vorwürfe Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamt*innen und Körperverletzung fallen gelassen, da offenbar auch der Richter erkannt hatte, dass diese wohl eher der Phantasie einiger sich gegenseitig widersprechender Beamt*innen entsprachen, als der Realität. Tomato wurde dann zu 90 Tagessätzen je 10€ verurteilt und der Haftbefehl wurde aufgehoben.

Besonders interessant war auch das akribische Nachgehen der Frage, ob Tomato sich in die Hose gekackt hatte und dann auch noch die Cops mit Kacke bewerfen wollte. Abgesehen davon, dass dieses Thema den meisten Anwesenden der Karnevalsvereine namens Polizei und Justiz sichtlich peinlich war, blieb nach langem Nachfragen der einzige „Beweis“ ein „starker Geruch“ während der ED-Behandlung. Im Endeffekt hatten die Uniformierten nichts davon, außer dass sie sich noch lächerlicher gemacht haben, als sie es ohnehin schon sind.

An dieser Stelle geht auch nochmal ein besonderer Gruß an den Staatsschutz raus, der im Vorfeld vor „Störungen der Gerichtsverhandlung“ warnte. Auch die offenbar vom Staatsschutz eingesetzte Person, die relativ starkes Interesse an Strukturen und Informationen zeigte, soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben. Danke, dass Sie uns Gesellschaft leisteten. Wir freuen uns darauf, wenn Sie uns bald wieder beehren!

Tomato geht es – soweit das möglich ist nach zweieinhalb Wochen eingesperrt sein – ganz okay. Demnächst wird Tomato unter anderem noch was zur Haft schreiben. Bis bald!