Rave Against Fascism - erfolgeiche Tanzdemo durch Essen-Steele 30.01.2020

Am Donnerstag, den 30.01.2020 fand in Essen-Steele eine antifaschistische Tanzdemonstration statt, organisiert vom Ravekollektiv gegen Rechts. Über 500 antifaschistische Raver_innen kamen nach Essen-Steele, um zu zeigen, dass laut dem Rassismus, Sexismus und Faschismus der Steeler Jungs widersprochen wird. Zwei DJ Sets und mehrere Redebeiträge rahmten das Programm des Abends.

Seit 2020 können die Steeler Jungs nicht mehr Donnerstags durch den Stadtteil marschieren, weil antifaschistische Akteure den Donnerstag mit Veranstaltungen belegt haben. An diesem 30.01. war es das Ravekollektiv gegen Rechts, das den Donnerstagabend statt der Steeler Jungs mit einer Tanzdemonstration bespielte. Die Demonstration konnte erfolgreich ohne Zwischenfällle mit der Polizei oder den Steeler Jungs ablaufen. Zu den Polizeiauflagen zählte im Vorfeld das Verbot von Portraitaufnahmen.

Der Startpunkt der Tanzdemonstration war der Taxiparkplatz direkt am Steele S-Bahnhof. Als DJ_anes trat die Flabbergasted Bande und Wilhelm Prell mit verschiedenen, aber harten Techno-Sets auf. Trotz fast durchgängigem Regen tanzten der Großteil der Demonstrierenden die zwei Stunden Veranstaltungsdauer durch. Bei der Hauptkundgebung am Grendplatz, dem Platz, wo auch die Steeler Jungs ihre Demonstrationen starten, wurden zwei Redebeiträge abgespielt: Einer zur aktuellen Situation um die Steeler Jungs und ihren Verflechtungen mit dem Fussballverein Rot-Weiss-Essen, ein Anderer über feministische, autonome Regionen und Städte.

Zu Beginn der Demonstration stellte sich das Ravekollektiv gegen Rechts vor, in dem es den Brief an die Anwohnenden in Essen-Steele vorlesen lies. Der Anwohner_innenbrief begründet die Intervention in Essen-Steele in Form einer Tanzdemo mit historischer Verantwortung wegen des Nationalsozialismus: "Solange Gruppen wie die Steeler Jungs offen auftreten, kann keine Ruhe im Stadtteil einkehren." (https://ravegegenrechtsinfo.data.blog/2020/01/19/rave-against-fascism/#jp-carousel-204)

Die Anwohnenden zeigten sich, außer einzelne Steeler Jungs, die im Stadtteil umherliefen, weitestgehend positiv gegenüber der zweistündig tanzenden Menge, die antifaschistische Parolen im Stadtteil skandierte.

Das Ravekollektiv gegen Rechts wertet die Veranstaltung als großen Erfolg, da viele Menschen, die noch nicht in Steele waren, durch die Veranstaltungsart als Rave ihren Weg zur antifaschistischen Demonstration gefunden haben. Die Partykollektive, aus denen sich das Ravekollektiv zusammensetzt, schreiben weiter auf ihrer Homepage über mögliche weitere Veranstaltungen "Tanzdemos, Protestraves, Solipartys – vieles ist denkbar und möglich".

Klar wird, dass die Intervention in Essen-Steele im Januar 2020 zwar mit bisweilen fünf erfolgreichen Demonstrationen mit mehreren hundert Teilnehmenden immer donnerstags einen guten Start gefunden hat, für den der Rave Against Fascism am 30.01. einen lauten Abschluss bot. Wegen der Gegenveranstaltungen konnten die Steeler Jungs im Januar ihren Marsch Donnerstags nicht abhalten, sind deswegen aber auf Dienstags ausgewichen. Die Vereinnahmung des Stadtteils Essen-Steele durch rassistische und sexistische Bürgerwehren geht also trotzdem weiter. Auch deshalb ist es wichtig, dass sich so viele Akteure wie möglich in Essen einschalten, um die Bürgerwehr-Strukturen in Essen kleinzuhalten und wenn möglich, zu beenden.

Materialen, Fotos und Videos rund um den vergangenen Rave, die Unterstützer_innenliste und vielleicht demnächst neue Veranstaltungen sind auf der Website des Ravekollektivs zu finden

https://ravegegenrechtsinfo.data.blog