Bannerdrop Free Maja

Majas Verurteilung steht bevor.

Es ist vorhersehbar, dass Maja zu einer hohen Haftstrafe verurteilt wird.

Um das Thema im Stadtbild präsent zu halten und zu zeigen, dass Maja nicht allein ist haben wir ein Transparent von angemessener Größe in der Bremer Innenstadt aufgehängt.

Die Urteilsverkündung, voraussichtlich am 4.2.2026, werden wir nicht unkommentiert lassen, wir tragen unsere Wut auf die Straße.

Achtet auf Ankündigungen.

Free them all.