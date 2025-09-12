Kammergericht Berlin markiert – Aktionstag für Maja am 13.9.
In der Nacht vom 11. auf den 12. September haben wir anlässlich des Aktionstags für Maja am 13.9. das Kammergericht in Berlin mit roter Farbe markiert.
Das Kammergericht Berlin ist verantwortlich dafür, dass Maja in einer Nacht- und Nebelaktion an die ungarischen Behörden ausgeliefert wurde und seitdem dort in Isolations- und Folterhaft sitzt. Außerdem ist das Gericht aktuell weiter dafür verantwortlich, über Zaids Auslieferung nach Ungarn zu entscheiden.
In Zeiten, in denen sich der deutsche Staat auf einen 3. Weltkrieg vorbereitet, nach Außen wie nach Innen aufrüstet, zeigt sich auch eine Zuspitzung in der Repression gegen Antifaschist:innen – und Kriegsgegner:innen. Sei es in den nun anstehenden Prozessen im Budapest-Komplex, in den in Sichtweite rückenden Prozessen rund um den Tag X in Leipzig oder auch die erst kürzliche Repression im 11-Stunden Kessel beim Rheinmetall-Entwaffnen-Camp in Köln.
Als revolutionäre Bewegung müssen wir in der kommenden Zeit umso klarer zeigen, dass wir Seite an Seite gegen die Repressionen kämpfen. Lassen wir uns nicht einschüchtern, sondern kämpfen wir noch entschlossener gegen dieses kranke System! Und zeigen wir auch an diesem Aktionstag, dass wir Maja nicht alleine lassen und weiter für Majas Freiheit kämpfen!
