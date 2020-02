ThyssenKrupp Firmenwagen abbgefackelt

Seit Oktober 2019 befinden sich die türkische Armee und ihre dschihadistischen Verbündeten in einer neuen Phase des Krieges gegen die kSelbstverteidigungskräfte in Rojava (Nordostsyrien). Dieser Angriff gilt zuerst der Bevölkerung Rojavas und dem Projekt des demokratischen Konföderalismus. Aber er trifft auch uns Internationalist*innen, denn wir fühlen uns verbunden mit den Werten der Basisdemokratie, der Ökologie und der Geschlechterbefreiung.

Die genozidale Agression der Türkei steht nicht allein. An ihre Seite sind die imperialistischen Nato-Staaten und der globale fundamentalistische Islam. Und auch deutsche Großunternehmen profitieren am Krieg kräftig mit.

Ganz vorne dabei ist der deutsche Stahlproduzent ThyssenKrupp. Das Unternehmen, das bereits die deutsche Wehrmacht belieferte, verkauft nun dem türkischen Militär Rüstungsgüter im Milliardenwert. Das haben wir zum Anlass genommen, in der Nacht vom 30. auf den 31. mehrere Dienstwagen des Konzerns den Flammen zu übergeben. Mit dieser Aktion leisten wir unseren Beitrag dazu, ThyssenKrupp ihren Profit am Krieg zu vermiesen.

Wir senden mit dieser Aktion auch ein Zeichen der Solidarität an die Festgenommenen der linksunten-Demo und und an das räumungsbedrohte queerfeministische Hausprojekt Liebig34.

Euer Widerstand gibt uns Mut und Hoffnung.

Jin Jiyan Azadi!

One Struggle one fight!