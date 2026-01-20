Bannerdrop in Solidarität mit Maja

Am 15.01., den Aktionstag für Maja wurde auch in Landau ein Banner zur Solidaritätsbekundung gesichtet. In Mitten der Innenstadt wurde ein ca. 6m langes Banner mit der Aufschrift "Free Maja Free all Antifas" an einem Baugerüst befestigt. Zu dieser Aktion kam es am Tag der internationalen Solidarität mit Maja.

An diesem Tag geht es einerseits um Maja, ein:e Antifaschist:in im Falle des Budapest-Komplex, und andrerseits auch um alle politisch Verfolgten, Gefangene und Untergetauchte, die Aufgrund militanten Antifaschismus durch die staatlichen Behörden mit Repressionsmaßnahmen überzogen werden.

Der Fall Maja und die rechtswidrige Auslieferung nach Ungarn, an einen rechtsautoritären Staat, ist Schauplatz dessen, wie gegen Antifaschist:innen vorgegangen wird, die gegen rechte Kräfte kämpfen.

Im Kontext des Tag der Ehre in Ungarn wird Maja vorgeworfen, gemeinsam mit anderen Antifaschist:innen, Nazis angegriffen zu haben. Seit über 500 Tagen sitzt Maja in Ungarn in Isolationshaft. Der Prozess wird unsauber geführt und es war von Anfang an klar, dass an Maja ein Exempel statuiert werden soll. Im Raum stehen bis zu 24 Jahre Haft.

Die Repression gegen Antifaschist:innen und Linke spitzt sich immer weiter zu. Majas Fall zeigt ein weiteres Mal, dass wir uns im Kampf gegen Nazis nicht auf den Staat verlassen können! Denn dieser wird uns immer für unseren Kampf gegen Faschisten kriminialisieren.

Gegen diese Repression müssen wir uns solidarisch zeigen und wehren!

Freiheit für Maja! Freiheit für alle Antifas! Liebe und Kraft in Untergrund und Haft!