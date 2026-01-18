Minnesota: Shutdown gegen ICE Terror in 10 Tagen
von: Free Them All am: 18.01.2026 - 13:47
Im US Bundesstaat Minnesota rufen Gewerkschaften nun in Protest gegen den Terror der I.C.E. Behörde zum "Shutdown" (Generalstreik) für in 10 Tagen auf.
“We Are Facing a Tsunami of Hate”: Amid ICE Crackdown, Unions and Community Groups Call for Minnesota Shutdown in 10 Days
https://inthesetimes.com/article/minneapolis-renee-good-ice-shooting-labor-unions
#crushedICE #FreeThemAll
Ergänzungen
Notizen zum Widerstand gegen I.C.E.
Es ist sehr mutig, was derzeit ganz normale Menschen (hauptsächlich Frauen) in den USA leisten, die bis vor einem Jahr noch nie in ihrem Leben auf einer Demo waren.
Die US Regierung beginnt langsam, unsicher zu werden. Vermutlich deshalb wird sie immer gewalttätiger. Es könnte allerdings sein, dass sie dieses Verhalten die Macht kostet. Oder aber, sie verängstigen die Mehrheit dermaßen, dass dort Friedhofsruhe einkehrt. Dann hätte sich der Faschismus konsolidiert. Aber derzeit sieht es nicht unbedingt danach aus. Wie immer: Solidarität hilft.
Vorgestern gab es eine christliche Clergy Generalversammlung an der US Küste. Ein kirchlicher Leiter hat seine Kolleg*innen aufgefordert, "ihre persönlichen Angelegenheiten zu regeln und ihre Testamente aufzusetzen". Denn ab jetzt würden sie sich zwischen die bedrohten Menschen und I.C.E. stellen.
40% aller US Bürger*innen fordern einer aktuellen Umfrage zur Folge die Auflösung der staatlichen I.C.E. Behörde. Weitere 40% lehnen das brutale Vorgehen dieser Bande ab. Die Ablehnung von I.C.E. wird inzwischen anscheinend bis in Teile der MAGA Bewegung geteilt.
Pennsylvania: Philaddelphias Bezirksstaatsanwalt Larry Krasner hat angekündigt, mit Hilfe der Polizei alle I.C.E. Agenten der föderalen Regierung festnehmen zu lassen, sollten sie sich dorthin trauen. Ob das us-weite FOP Hauptquartier der Polizei in Philly dabei mitmacht, bleibt allerdings fraglich.
Während Rojava brennt, haben größere Teile der US Bevölkerung den Widerstand gegen den Faschismus begonnen.
Bis jetzt ca. 73.000 Gefangene in ICE Lagern
Die ICE Behörde hat bis zum 16. Januar 2026 über 73,000 Menschen in ihren Lagern gefangen gehalten.