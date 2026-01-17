Video vom diesjährigen LLL Gedenken

Mit etwa 250 Genoss:innen aus dem gesamten Bundesgebiet trafen wir uns am ehemaligen Revolutionsdenkmal auf dem oberen Teil des Friedhofs. Hier wurden Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg 1919 zusammen mit anderen gefallenen Genoss:innen des Januaraufstands in einem Massengrab beerdigt. Auch Genoss:innen, die in den revolutionären Kämpfen der Folgejahre gefallen sind, fanden dort ihre letzte Ruhe. Auf Initiative der KPD wurde hier 1926 ein Revolutionsdenkmal errichtet, wo bis 1933 jährlich große kommunistische Gedenkfeiern stattfanden. Die Faschisten zerstörten das Denkmal bis aufs Fundament und ebneten die Gräber ein.

In Reden und mit gemeinsamem Gesang ließen wir die Geschichte dieses Ortes auf uns wirken, an dem die Opferbereitschaft der deutschen Arbeiter:innenklasse in ihren Kämpfen für den Sozialismus ebenso greifbar wird, wie die Brutalität und Kompromisslosigkeit der Gegenseite.

Am Anschluss versammelten wir uns mit weiteren Genoss:innen aus dem revolutionären Block auf dem vorderen Teil des Friedhofs, an der Gedenkstätte der Sozialisten, die 1951 als Gedenkort für Sozialist:innen und Kommunist:innen verschiedener Generationen und als Bestattungsort für Sozialist:innen der DDR errichtet wurde. Mit starken Reden, roten Nelken, bei Heißgetränken und strahlendem Sonnenschein gestalteten hunderte Genoss:innen sich ein eigenes, angemessenes Gedenken.

