Video vom diesjährigen LLL Gedenken
Das traditionelle Gedenken an der Gedenkstätte der Sozialisten auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde am Ende der LLL-Demonstration wurde in den vergangenen Jahren durch Bullenangriffe während und nach der Demo erschwert. Daher haben wir uns in diesem Jahr dazu entschieden am Wochenende eine eigene, unangemeldete Gedenkveranstaltung auf die Beine zu stellen.
Mit etwa 250 Genoss:innen aus dem gesamten Bundesgebiet trafen wir uns am ehemaligen Revolutionsdenkmal auf dem oberen Teil des Friedhofs. Hier wurden Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg 1919 zusammen mit anderen gefallenen Genoss:innen des Januaraufstands in einem Massengrab beerdigt. Auch Genoss:innen, die in den revolutionären Kämpfen der Folgejahre gefallen sind, fanden dort ihre letzte Ruhe. Auf Initiative der KPD wurde hier 1926 ein Revolutionsdenkmal errichtet, wo bis 1933 jährlich große kommunistische Gedenkfeiern stattfanden. Die Faschisten zerstörten das Denkmal bis aufs Fundament und ebneten die Gräber ein.
In Reden und mit gemeinsamem Gesang ließen wir die Geschichte dieses Ortes auf uns wirken, an dem die Opferbereitschaft der deutschen Arbeiter:innenklasse in ihren Kämpfen für den Sozialismus ebenso greifbar wird, wie die Brutalität und Kompromisslosigkeit der Gegenseite.
Am Anschluss versammelten wir uns mit weiteren Genoss:innen aus dem revolutionären Block auf dem vorderen Teil des Friedhofs, an der Gedenkstätte der Sozialisten, die 1951 als Gedenkort für Sozialist:innen und Kommunist:innen verschiedener Generationen und als Bestattungsort für Sozialist:innen der DDR errichtet wurde. Mit starken Reden, roten Nelken, bei Heißgetränken und strahlendem Sonnenschein gestalteten hunderte Genoss:innen sich ein eigenes, angemessenes Gedenken.
https://fair.tube/w/r3SQhKJdq7VJWedGkXxukv
Ergänzungen
LLL
Perspektive Kommunismus zählen zu den Gruppen, die Lenin verehren.
Sie betreiben Personenkult. Sie huldigen Lenin, weil sie selbst einer autoritären Vision anhängen.
Lenin hat die Revolution verraten. Und als Bolschewik konnte er sich autoritärer Strukturen bedienen. Sie löschten die Sowjets aus um die Macht zu zentralisieren. Sie verfolgten Revolutionäre, die andere Anschauungen vertraten. Sie schlugen den Versuch der Kronstädter Matrosen die Revolution zu retten, mit Trotzki nieder. Lenin schuf eine autoritäre, bürokratische und repressive Verwaltung der, durch ihn und seinesgleichen, verratenen Revolution, die dem Stalinismus den Weg ebnete.
Stalin ist nicht ohne Lenin zu denken.
Werbung für Lenin, (und das ist es, wenn Gruppen nicht von der LL-Demo reden , sondern von der LLL-Demo) hat auf Indymedia nichts zu suchen.
Fanny Kaplan war eine linke Sozialrevolutionärin, die auf Lenin ein Attentat verübte und traf. An den Folgen starb Lenin später.
Autoritäre Kommis sind auf'm Friedhof am richtigen Platz...
Empfehlung: https://redflag.noblogs.org/