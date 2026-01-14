(KI) Sponti in Solidarität mit Kurdistan #Riseup4Rojava

Der deutsche Staat erkennt das HTS-Regime als Regierung Syriens an und Friedrich Merz will den Dschihadisten al-Jolani nächste Woche in Berlin empfangen. Währenddessen wird die kurdische Freiheitsbewegung und ihre Organisationen in Deutschland verfolgt, Genoss:innen inhaftiert, die Erdogan Diktatur finanziert und mit Waffen beliefert. Auch deshalb ist es unsere Pflicht aktiv zu werden und dem kurdischen Befreiungskampf beizustehen.

Als Reaktion auf die Angriffe, in Solidarität mit Rojava und den kämpfenden, fortschrittlichen Kräften im Iran und Ostkurdistan haben sich etwa 80 kurdische Jugendliche und Internationalist:innen selbstbestimmt die Straßen Kiels genommen. Vermummt, mit reichlich Wut, Feuerwerk und lautstarken kurdischen und internationalistischen Parolen liefen sie durch Gaarden. Trotz der langen Demo, die quer durch den Stadtteil ging, gelang es den Bullen nicht sie zu stoppen.

Verteidigt Rojava und den kurdischen Befreiungskampf! Rojava steht als Symbol für Hoffnung, Gleichheit, Frauenbefreiung und Selbstverwaltung. Der revolutionäre Prozess dort, dient uns dabei hier als Bezugspunkt. Der bewaffnete Kampf der kurdischen Freiheitsbewegung zeigt, dass ein Kampf gegen Krieg und Kapital nicht nur notwendig, sondern auch möglich ist. Gerade mit Blick auf den Kriegskurs der Herrschenden hier im Land, macht es die Verteidigung der revolutionären Perspektive in Rojava um so wichtiger.

Deshalb: Defend the Revolution! #Riseup4Rojava

Aktuelle Infos zur Lage: www.riseup4rojava.org