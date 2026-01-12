FIASKO Magazin N°11

von: FIASKO am: 12.01.2026 - 22:57
Emailadresse: 
SPAMSCHUTZinfo(at)fiasko-magazin.chBITTEENTFERNEN
Themen: 
Antirassismus
Gender
Globalisierung
Kultur
Soziale Kämpfe

Das neue FIASKO Magazin ist da! 

Das FIASKO versteht sich als kritische Intervention gegen Migrationsregime europaweit. Es bietet selbstbestimmten und solidarischen Texten und Autor*innen Platz, die sich gegen Unterdrückung und Rassismus erheben, ihre Erfahrungen teilen oder Kritik äussern möchten. Alle vorherigen Ausgaben findest du unter: www.fiasko-magazin.ch 

Datei: 
PDF icon FIASKO_NR11.pdf
webadresse: 
http://www.fiasko-magazin...
Lizenz des Artikels und aller eingebetteten Medien: 
Creative Commons by-sa: Weitergabe unter gleichen Bedingungen