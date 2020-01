Antifa-Veranstaltungen Baskenland

Bernd Langer kommt ins Baskenland auf Einladung des antifaschistischen Netzwerks Sare Antifaxista und des baskisch-deutschen Kulturvereins Baskale. Bernd Langer ist seit den 1970er Jahren in verschiedenen Antifa-Bewegungen innerhalb der Autonomen Szene aktiv. In den 1980er Jahren war er an der Gründung der Antifa (M) in Göttingen beteiligt, später am Versuch, eine bundesweite antifaschistische Vernetzung zu formieren, AA/BO. Auch hatte er maßgeblichen Anteil an der Gründung des politisch-kulturellen Kollektivs “Kunst und Kampf“. Seine Homepage ist unter www.kunst-und-kampf.de zu finden.

Bei den vier Veranstaltungen in Gasteiz, Bilbo, Bermeo und Pamplona wird Bernd Langer sein Buch vorstellen: ANTIFASCHISTISCHE AKTION, GESCHICHTE EINER LINKSRADIKALEN BEWEGUNG“. Das Buch ging 2018 in seine dritte Auflage. Es beschreibt die Entstehung des Begriffs Antifaschismus und die ersten Schritte der Antifa-Bewegungen in Deutschland, innerhalb der KPD seit den 1920er Jahren bis zur heutigen Zeit.

Im vergangenen Jahr wurde das Buch in die französische Sprache übersetzt, aktuell ist eine spanische Version in Arbeit, um die sich Sare Antifaxista und der Kulturverein Baskale kümmern.

Weitere von Bernd Langer publizierte Bücher sind: Blutmai 1929, Alle Macht den Räten, 1918/19 Die Flamme der Revolution, Der Matrosenaufstand 1918 in Kiel, Kunst und Kampf.